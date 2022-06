Chieri, rivoluzione per Intesa Sanpaolo nella storica filiale di piazza Cavour: ecco come cambia

Novità per Intesa Sanpaolo a Chieri: il Gruppo finanziario infatti apre in città un nuovo esempio di filiale new concept, allestimento studiato per offrire il massimo comfort e accoglienza alla clientela. Lo storico punto operativo in piazza Cavour si presenta ora completamente trasformato. Aperto, elegante e moderno, in piena coerenza con il contesto urbanistico in cui è ospitato.