Offtopic: la start up di Chivasso che esalta i benefici della seta per pelle e capelli

Un prodotto che si prende cura in maniera naturale di pelle e capelli mentre si dorme? Esiste da migliaia di anni: è la seta. Un materiale impiegato per i più diversi utilizzi, dall’abbigliamento all’arredamento.

Partendo dalla sua versatilità e dai suoi benefici è nata l’idea per Offtopic.

La start up di Mauro e Roberto Piras, giovani imprenditori di Chivasso, propone diversi prodotti in pura seta di gelso per la cura e il benessere del corpo.

“Offtopic esiste da Ottobre 2020 - spiega Mauro Piras - L’idea è nata durante il primo lockdown, ascoltando parenti e amici che si lamentavano, tra le varie restrizioni, di non poter andare dall’estetista e dal parrucchiere. Anche durante il lockdown abbiamo capito quanto sia importante, per tutti, la cura di noi stessi: sia per il corpo che per la mente!”. “Volevamo quindi un prodotto che desse la possibilità di usufruire dei servizi di estetica stando a casa. Abbiamo reso accessibili a tutti un tessuto pregiato come la seta di gelso grazie al taglio di tutti gli intermediari: dalla fabbrica di prodizione al cliente finale. Infatti la nostra vendita avviene al 95% online, tramite il nostro sito ufficiale ed Amazon. Questo ci ha permesso di proporre i nostri prodotti di altissima qualità ad un prezzo contenuto. La seta che utilizziamo è della migliore qualità ed i benefici sono riscontrabili già dai primi utilizzi”.

Le federe in seta per un servizio come dal parrucchiere

Dopo un’attenta ricerca i due imprenditori hanno trovato la soluzione ideale nella federa di seta. “La seta oltre ad essere un tessuto 100% naturale, tra le sue caratteristiche ha un basso potere assorbente e quindi mantiene la pelle più idratata dalla notte al mattino, contrastando così la nascita di rughe sul viso generate invece dal “comune” cuscino in cotone. Lo stesso principio vale per i capelli: la seta contrasta la nascita del crespo ed essendo molto liscia permette al capello di scivolare delicatamente sulla sua superficie, senza generare nodi ed increspature. I vantaggi di passare dalle federe in cotone alle federe in seta sono incredibili e la dimostrazione è data da oltre 10'000 clienti che si sono innamorate dei nostri prodotti e che spesso tornano ad acquistare sul nostro e-commerce”.

Partendo dalla federa di seta, Offtopic ha sviluppato una linea di accessori e prodotti in seta per prendersi cura a 360 gradi della bellezza e della salute di pelle e capelli.

Gli altri prodotti di Offtopic

Con il passare del tempo, anche grazie ai numerosi feedback delle migliaia di clienti, la start up ha aumentato l’offerta di prodotti. Si sono aggiunti infatti nell’arco di poco tempo gli elastici per capelli, i cosiddetti “Scrunchies”, tornati di moda dagli anni ’90, le mascherine per dormire, che danno effetto oscurante 100% e migliorano la qualità del riposo prendendosi cura del contorno occhi, ma anche le lenzuola, fasce per i capelli e prodotti in seta grezza, come guanti sfoglianti e turbanti asciuga capelli, che hanno benefici migliori rispetto ai fratelli realizzati in microfibra.

Attenzione all’ecosostenibilità dei prodotti

Dal prodotto stesso al packaging, tutto è realizzato secondo i più alti criteri di sostenibilità. “In particolare il nostro packaging è in cartone riciclato che a sua volta può essere riciclato. Ci affidiamo inoltre all’organizzazione One Tree Planted, un’associazione no profit che aiuta aziende come la nostra a piantare alberi in giro per il mondo”.

Uno sguardo rivolto al futuro

Tra le prossime novità, il lancio del kimono per l’estate 2022. Ma l’azienda chivassese non si ferma qui. “Vogliamo dare uno sguardo all’estero, per ora il nostro mercato è l’Italia, ma vorremo estenderci anche alla Spagna e alla Francia. Al tempo stesso vorremmo aumentare il numero di negozi partner in Italia, come bio profumerie e parrucchieri”.

Trovate tutte le altre informazioni sul sito ufficiale di Offtopic: www.offtopicbrand.com