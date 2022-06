Festa della Repubblica, a Torino l’alzabandiera: “Una nazione fondata sulla pace”

Una festa della Repubblica italiana nel nome della pace. L’inno di Mameli, suonato dalla banda della Polizia Municipale, ha accompagnato la cerimonia dell’ alzabandiera in piazza Castello.

Lo Russo: "Libertà, pace e sviluppo economico cardini azione"

Una ricorrenza che quest’anno, ancor di più rispetto al passato, serve a ribadire l’importanza di uno dei valori fondanti della Repubblica stessa: la democrazia. A confermarlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, alla prima festa con la fascia tricolore al collo: “Sicuramente è un compleanno importante quello della Repubblica, soprattutto per i valori su cui è fondata: la libertà di espressione, la pace, la tolleranza e lo sviluppo economico. Sono cardini di un’azione che dobbiamo portare avanti nel nostro paese e in Europa”.

"Parte attiva pace in Ucraina"

E all’Italia, con i suoi valori fondanti, spetta il compito di guidare l’Europa fuori dal periodo di crisi che l’attraversa: “Come ha ricordato il nostro presidente Mattarella nel suo discorso, oggi compete a tutti coloro che hanno compiti istituzionali interpretare al meglio il ruolo che rivestono, cercando di lavorare per favorire il lavoro e lo sviluppo economico e sociale”. “Questo - ha proseguito Lo Russo - avendo chiaro il faro dei valori della Repubblica italiana che sono la libertà, la democrazia, la capacità di poter in qualche modo includere ed evitare il conflitto”. “Serve diventare parte attiva nel processo di integrazione europea che ora è messo a repentaglio dell’invasione russa in Ucraina” ha concluso il sindaco.