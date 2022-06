Corriere abusivo di alimenti nei bar di Venaria: multa da 4 mila euro

Un corriere abusivo consegnava con la sua auto privata, nei bar di Venaria Reale, alimenti preparati da una ditta di Torino. L'uomo è stato fermato dalla Polizia Municipale, che ha verificato come il lavoratore non fosse in possesso dell'autorizzazione necessaria, così come il non rispetto delle norme igienico sanitarie.

I cibi infatti non venivano trasportati a temperatura controllata, necessaria in particolare per i prodotti freschi come pesce e latticini. Al corriere è stata fatta una multa da 4 mila euro, mentre all'azienda alimentare un verbale di 3 mila euro. La merce è stata sequestrata con la collaborazione degli ispettori dell'Asl To3.