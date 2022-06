Far west Aurora: sangue e inseguimenti con il machete vicino a una scuola

Le urla e le botte, gli inseguimenti per strada con i coltelli in mano. Sono scene di ordinaria follia quelle avvenute ieri ad Aurora, in corso Giulio Cesare, dove una lite tra nord africani ha spaventato l’intero quartiere.

A petto nudo con un machete per Aurora

È successo in pieno giorno, intorno alle 16:15, a due passi da una scuola piena di bambini, la Parini. I video, divulgati sui social dalla consigliera della Circoscrizione 7 Daniela Rodia (Lega), ritraggono un giovane inseguire un coetaneo con la maglia della Juve con un lungo coltello in mano. Un machete. La testa è sporca di sangue, il petto nudo.

Rodia (Lega): "Sicurezza non affrontata con attenzioni"

Accade tutto sul corso, mentre le auto transitano e i residenti assistono increduli all’ennesimo episodio di violenza. “È evidente che il tema sicurezza non viene affrontato dalle Istituzioni con le dovute attenzioni. I cittadini di Aurora meritano una risposta concreta” afferma la consigliera di Circoscrizione 7.

Alessi (FdI): "Controllo Municipale su stabili fatiscenti"

A prendere posizione anche la capogruppo di Fratelli d'Italia alla 7 Patrizia Alessi, che ricordando come nel 2011 una rissa in via Chivasso con machete portò ad un omicidio, chiede al sindaco Stefano Lo Russo di "fare qualcosa di concreto per questa zona". "Gli interventi delle Forze dell’Ordine -aggiunge - si vanificano senza una progettazione seria da parte di chi amministra. Vi sono ad esempio parecchi stabili fatiscenti dove sarebbe utile un controllo sulle proprietà e sui contratti di affitto, da parte della Polizia Municipale". La richiesta è di emanare ordinanze con obbligo di ristrutturazioni.