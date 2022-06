A Torino tornano i Campionati Italiani di liscio e ballo da sala

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 giugno ritornano a Torino al Pala Ruffini, dopo 21 anni di assenza, i Campionati Italiani di Categoria liscio, ballo da sala, combinata nazionale 6 danze, liscio tradizionale. La FIDS li organizzò l’ultima volta al Palastampa (nome di allora) e sotto la Mole ci sono stati anche tre mondiali ed il campionato italiano di liscio tradizionale.

La manifestazione si articolerà su tre giorni di gare intense e ricche di emozioni. Il 24 e 25 giugno saranno dedicate al liscio e al ballo da sala e alla Combinata nazionale 6 danze che comprende valzer lento, mazurca, tango, valzer viennese, foxtrot, polca. Domenica sarà centrata sul liscio tradizionale. Le iscrizioni ai Campionati stanno procedendo a ritmo serrato e la voglia di ritornare in pista è tanta.

“Una manifestazione di grande rilevanza nel calendario FIDS, - commenta il Presidente piemontese Giovanni Petrilli - che mancava da tanto tempo e porterà in Piemonte numerosi atleti che gareggeranno per la conquista del titolo iridato nel liscio tradizionale, ballo liscio e da sala. Ballare è sinonimo di attività fisica e salute, adatto a tutte le età. E’ un un fiore all’occhiello del movimento e anche una bella immagine per Torino sotto il profilo organizzativo".