"We believe in magic", dal 10 al 12 giugno la XXVI edizione di Torino Comics

Dal 10 al 12 giugno torna Torino Comics a Lingotto Fiere, per la sua XXVI edizione. L’evento, organizzato da Just for fun in joint venture con GL events Italia, richiama nel capoluogo piemontese decine di migliaia di appassionati di fumetto, manga, anime, cinema, games, esport, videogames e naturalmente gli immancabili cosplayer, provenienti da tutta Italia. La manifestazione si svolge nei Padiglioni 2 e 3 (più aree esterne) di Lingotto Fiere, per un totale di 50.000 metri quadri.

Cinque le aree tematiche principali dell’evento:

Area Comics, con i protagonisti italiani del mondo del fumetto, sketch e disegni personalizzati, conferenze e incontri

Area Cosplay: competizioni internazionali, grandi ospiti, karaoke e karacosplay, workshop tematici.

Content Creator: youtuber, tiktoker, e streamer incontrano il pubblico di appassionati con meet&greet ed eventi di intrattenimento

Games, Esport e Videogames, con le finali nazionali dei tornei dei più importanti titoli del mercato, giochi di ruolo, di carte e da tavolo, dimostrazioni dal vivo e la presenza dei maggiori editori italiani del settore.

Cinema, musica & live: attori, doppiatori e personaggi del grande schermo e delle principali piattaforme di streaming, oltre ad un’area dedicata all’intrattenimento con esibizioni e live show.

We believe in magic: la magia è il tema dell’edizione 2022.

In un mondo e in un periodo storico estremamente complesso e turbolento, Torino Comics vuole essere un luogo in cui sia ancora possibile sognare, un punto di riferimento per tutte quelle persone, di qualsiasi età, che hanno voglia di assaporare lo stupore, la sorpresa e la meraviglia. Ecco perché l’edizione 2022 è dedicata alla magia: We believe in magic è un inno di speranza e di gioia, è la voglia di uscire per un momento dal mondo reale, e da tutte le sue preoccupazioni, per volare con la fantasia e l’immaginazione. In occasione di questa speciale edizione, Torino Comics ha quindi attivato una collaborazione con due delle realtà più significative del territorio in ambito magico: Masters of Magic e la Fondazione Mago Sales.

Masters of Magic è l’engagement company leader nella produzione di eventi che utilizza l’arte magica come linguaggio per raccontare emozioni. Durante la kermesse a Lingotto Fiere, Masters of Magic allestisce una vera e propria scuola di magia, ispirata a Harry Potter, a cui possono iscriversi e partecipare appassionati di ogni età. Le attività e le animazioni dei tre giorni di evento vengono arricchite dalla partecipazione straordinaria dell’artista Walter Rolfo, Presidente e fondatore di Masters of Magic.

La Fondazione Mago Sales è la onlus fondata da Don Silvio Mantelli, sacerdote che, tramite i giochi di prestigio, distribuisce sorrisi e solidarietà a migliaia di bambini in più di 25 Paesi nel mondo. Sul territorio italiano la Fondazione Mago Sales si occupa di formazione teatrale e educazione allo sviluppo e alla pace, promuovendo pubblicazioni, laboratori, spettacoli e incontri. A Torino Comics Don Silvio Mantelli, alias Mago Sales, distribuirà meraviglia e stupore a tutti i bambini con due emozionanti spettacoli di magia. La collaborazione con l’evento si estende inoltre al Museo della Magia di Cherasco, emanazione della Fondazione Mago Sales: a Lingotto Fiere, infatti, viene allestita una speciale mostra con una selezione degli oggetti più suggestivi del Museo.

Altra collaborazione è quella con Torino Magica® Tour, l’intrigante e curioso percorso cittadino tra volti inquietanti, enigmi massonici e simboli esoterici che prende vita attraverso il mistero del Portone del Diavolo, gli spettrali dragoni, la leggenda delle grotte alchemiche, per culminare nel mistero dei Dioscuri e dei segreti della Gran Madre. Sabato 11 giugno i possessori del biglietto di Torino Comics possono partecipare al tour a prezzo agevolato e scoprire i segreti magici della città. Partenza alle 21.30 da piazza Statuto 15, info e prenotazioni info@somewhere.it tel 0116680580.

I manifesti: tre variant

Sono tre le variant del manifesto ufficiale della XXVI edizione di Torino Comics, realizzati da altrettanti grandi autori: Giorgio Cavazzano, Massimiliano Frezzato e Vittorio Pavesio. Nella versione di Cavazzano, vediamo un Pietro Miccia (storica mascotte dell’evento) nelle vesti di Mago Merlino; un coniglio magico accende la miccia del cappello di Pietro nel poster di Frezzato; mentre nel poster di Pavesio è raffigurato Pietro Miccia apprendista stregone. In fiera saranno disponibili 100 copie di ogni manifesto, firmate dagli autori.

Da Giorgio Cavazzano a Silvia Ziche, da Corrado Mastantuono a Leo Ortolani. E uno spazio dedicato a Diabolik nei 60 anni dalla nascita.

Numerosi gli ospiti del mondo del fumetto presenti a Lingotto Fiere. Il primo grande nome è quello di Giorgio Cavazzano, uno dei Maestri del fumetto italiano, amato, studiato e imitato in tutto il mondo. L’autore torna a Torino Comics dopo quindici anni di assenza: l’ultima volta al Lingotto risaliva infatti al 2007. In oltre 50 anni di carriera, Cavazzano ha creato personaggi cult del disegno umoristico come Walkie & Talkie, Oscar e Tango, Smalto & Johnny, Timoty Titan e Capitan Rogers. A Torino presenta Tournèe. Art Book (Feltrinelli Comics), una selezione che attraversa quarant’anni di incontri e storie, curata e commentata personalmente dall’autore.

Gradito ritorno in fiera dopo molti anni di assenza anche per Silvia Ziche e Leo Ortolani, che sono protagonisti di un incontro sull’inclusività e sul ruolo delle donne: un dialogo a due voci tra Cinzia Otherside e Lucrezia, i due celebri personaggi nati dalla matita dei due artisti.

A Torino Comics si festeggiano i 60 anni di Diabolik, il più celebre criminale del fumetto italiano, nato nel 1962 da un’idea delle sorelle Giussani. Oltre a un evento celebrativo in sala incontri, in fiera sono presenti gli autori Stefania Caretta, Giulia Massaglia e Giulio Giordano, a disposizione per tutti e tre i giorni per sessioni di sketch e firma copie.

Si parla di fantascienza con Marco Gervasio, Corrado Mastantuono e Sergio Giardo, mentre è a tema supereroi un incontro con Luca Usai e Mario Alberti, autore che ha lavorato all’estero con DC e Marvel. Una tavola rotonda è dedicata al tema dell’autoproduzione nel fumetto, con Massimiliano Frezzato, Alessandro Sidoti e Rossana Berretta. In programma anche la presentazione di Satanica (Acheron Books), un’antologia di racconti “in odore di zolfo” di alcuni tra i più noti scrittori horror italiani, con Andrea Cavaletto, Christian Sartirana e Sara Simoni.

Torna inoltre l’Area Disegnatori, lo spazio che dal 2018 dà voce ai giovani talenti emergenti nel campo del fumetto e dell’illustrazione. Quest’anno sono circa 40 gli artisti partecipanti, ognuno specializzato in una particolare tecnica o tematica: dall’acquerello al digital painting, dal manga a character design, dall’inchiostrazione a pennello a quella digitale. I disegnatori sono a disposizione del pubblico per dimostrazioni dal vivo, disegni su commissione e sketch.

Le mostre: Mottura rivisita Pinocchio, memorabilia di Fantomius, Dante a fumetti. E la Reggia di Venaria presenta Play.

A Torino Comics l’associazione La Nona Arte presenta Pinocchio illustrato da Paolo Mottura: 18 illustrazioni in cui l’artista di Pinerolo interpreta in maniera anticonvenzionale la favola del burattino più famoso del mondo. L’approccio classico delle illustrazioni di Mottura si fonde con le diverse soluzioni tecniche adottate per l’occasione: dai pastelli agli acquerelli, sino agli oli ricchi di ricercati effetti materici. Viene inoltre allestita una speciale mostra dedicata a Fantomius, il ladro gentiluomo ideato da Guido Martina nel 1969 e portato a nuova vita da Marco Gervasio: in esposizione, per la prima volta, la collezione privata di Andrea Salimbeti, con diverse sculture, dipinti, modellini, poster, alcuni degli speciali marchingegni di Fantomius e la ricostruzione della Cattedrale di Notre Duck di Paperopoli.

Nell’ambito di Dante SettecenTO, le celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri organizzate dall’Università di Torino, a Torino Comics viene allestita la mostra Dante e il fumetto, curata da Giuseppe Noto. L’esposizione propone un percorso tra diverse interpretazioni grafiche della Divina Commedia, partendo dall’inizio del Novecento per arrivare a opere realizzate proprio in occasione delle celebrazioni. Dante è visto con gli occhi di alcuni grandi autori: da Guido Martina e Angelo Bioletto (L’inferno di Topolino) a Moreno Burattini e Giorgio Sommacal (Cattivik), fino a Marcello Toninelli (Il giornalino). Non manca il capolavoro straniero La Divina Commedia del giapponese Go Nagai.

La Reggia di Venaria partecipa per la prima volta a Torino Comics: per l’occasione, presenta in anteprima la grande mostra PLAY. Videogame, arte e oltre, in programma dal 22 luglio 2022 al 15 gennaio 2023 e curata da Fabio Viola e Guido Curto. La mostra indaga videogiochi come “decima forma d’arte” praticata da 3 miliardi di persone nel mondo, riconoscendo i profondi impatti nella società contemporanea di un comparto creativo ancora spesso percepito come un mondo di evasione ludica e mero passatempo. I videogiochi rappresentano un avamposto creativo dove nascono idee e visioni, una meta forma d’arte in cui architettura, pittura, scultura, musica, arti performative, poesia, cinema, fumetto convivono dando vita a stratificati mondi collettivi.

A Torino Comics raddoppiano le competizioni cosplay internazionali.

Torino Comics è uno dei principali luoghi di ritrovo a livello nazionale per il mondo cosplay, con numerosi eventi e attività organizzati in collaborazione con l’associazione Cospa Family. In programma i cosplay contest, con oltre 300 partecipanti ogni anno, con varie categorie in concorso, dal miglior costume maschile e femminile al miglior gruppo, dalla migliore interpretazione al miglior accessorio. Dal 2017 Torino Comics ospita la tappa italiana dell'International Cosplay League, una competizione cosplay mondiale le cui finali si svolgeranno a settembre 2022 a Madrid, in occasione dell’evento Japan Weekend. La gara è in programma sabato 11 alle 15.30.

Novità del 2022, una nuova competizione internazionale: all’interno del classico Cosplay contest della domenica, infatti, è ospitata la tappa di qualificazione italiana dell’Europa Cosplay Cup, una nuova competizione a cui partecipano cosplayer qualificati da paesi di tutta Europa. Le finali si svolgeranno a Novembre 2022 a Tolosa in Francia, in occasione dell’evento Tolouse Game Show. Il superpremio Torino Cosplay 2022 è un viaggio per due persone a Dortmund, in occasione del German Comic Con in programma il 3 e 4 dicembre 2022.

Non mancano inoltre momenti musicali come il Karaoke e il Karacosplay, il contest di karaoke in costume, dove una giuria di qualità valuta i partecipanti per le doti vocali e per l’interpretazione del personaggio. Tra i giurati di quest’anno Pugoffka, cosplayer e fotografa ucraina, che dopo l’inizio del conflitto è riuscita a trasferirsi in Polonia anche grazie al supporto della community cosplay polacca; Ambra Pazzani, una delle cosplayer più note d’Italia, scelt da aziende come Warner Bros, Nintendo, Ubisoft e Paramount; Nymphahri, che collabora con brand internazionali come RiotGames, Amazon Prime Video e Modus Games; Luana Salvatore, vincitrice della tappa italiana dell’Eurocosplay nel 2019; Piece of Cake Cosplay, una coppia di costumisti vincitrice di numerosi premi in Italia e all’estero, tra cui l’International Cosplay League del 2019.

Novità 2022: l’area musica con concerti e live performance

A grande richiesta del pubblico, a Torino Comics debutta l’area musica: nei tre giorni di evento numerosi artisti si alternano sul palco con concerti e live performance. Si inizia venerdì 10 con il live dei Gremlins gruppo specializzato in colonne sonore di film e telefilm anni ’80; a seguire, tre artisti amati dai giovanissimi, tra i nomi più importanti dell’attuale scena del rap italiano: Anna, Miles e Sir Prodige, che si alternano sul palco con tre performance tutte d’un fiato da non perdere. A seguire, meet&greet con il pubblico. Sabato 11 protagonista assoluto è Giorgio Vanni, la voce più celebre delle sigle dei cartoni animati italiani degli anni ’90 e 2000, dai Pokemon a One Piece, da Dragon Ball ai Cavalieri dello Zodiaco. Il mini live è in programma alle ore 18: a seguire, sessione di firma copie e autografi per i fan.

Area cinema e serie: un attore del Trono di Spade e le voci di South Park (e non solo).

L’inverno sta arrivando a Torino Comics: a Lingotto Fiere è infatti ospite per tutti e tre i giorni di evento l’attore nordirlandese Kristian Nairn, noto al pubblico internazionale per aver interpretato il personaggio Hodor nella celeberrima serie Il trono di spade. L'attore sarà a disposizione dei fan due ore al giorno per sessioni di meet&greet.

Tornano i grandi doppiatori a Torino Comics. Anche quest’anno a Lingotto Fiere è presente una schiera di voci celebri del mondo del cinema, delle serie tv e dei cartoni animati. Il primo ospite è Giorgio Perno, voce italiana di Daniel Lorusso (interpretato da Ralph Macchio) in Cobra Kai, la serie tv in onda su Netflix, naturale “sequel” del film culto degli anni ’80 Karate Kid; altro ospite è Luca Ghignone, voce di numerosissimi personaggi dei cartoni animati come Dragon Ball, One Piece, Naruto e direttore del doppiaggio delle serie dedicate ai Cavalieri dello Zodiaco. Gradito ritorno è quello delle voci di South Park, celeberrimo cartone animato statunitense che viene doppiato proprio a Torino. Tra i doppiatori presenti, Gianni Gaude, Patrizia Giangrand, Walter Rivetti, Lucia Valenti, Roberta Martini, Francesca Vettori, Toni Mazzara, Laura Rostagno, Vanessa Giuliani, Luca Sbaragli e Osmar Santucho.

Area Creator: i talent in arrivo a Torino

Youtuber, tiktoker, gamer, streamer: l’area talent di Torino Comics, organizzata in collaborazione con Lega Esport e Anc-Network, ospita alcuni dei personaggi del web più amati dai giovanissimi. Ogni giorno sono in programma sessioni di meet&greet e incontri a tema: un’occasione unica per incontrare da vicino i propri beniamini e scoprire segreti, curiosità e retroscena dell’attività dei creator. Tra gli ospiti presenti quest’anno: Grenbaud, Gaia Clerici, Andreadel1988, David Rubino, Gskianto, Stortomanontroppo, Lele Giaccari, MadyGio, Kilnier, Gioee, Soryu, Vorla028.

Videogames: tornei di Hearthstone e Pokemon Unite.

L’area videogames, realizzata in collaborazione con Lega Esport e Ak informatica, ospita un palco esport dove sabato e domenica si svolgono gli Ak Invitational, tornei e show match con i più famosi team di Esport d’Italia. In collaborazione con Powned.it, inoltre, sono in programma altri tre tornei di videogiochi: venerdì 10 giugno Teamfight Tactics, sabato 11 Pokemon unite e domenica 12 Hearthstone Battlegrounds. A ogni partecipante verrà assicurato un prodotto offerto da Hp, Riotoro e Yenkee.

Uno dei temi caldi del momento è la chiusura delle sale Lan ed Esport in Italia. A Torino Comics si parla del caso un incontro con Alessio Cicolari - Ceo di AK informatica - e gli avvocati Gianluigi Fioriglio e Giuseppe Croari, per un approfondimento su aspetti legali, soluzioni e prospettive.

Area Games

Giochi di ruolo, di carte e in scatola, giochi giganti, dimostrazioni dal vivo, tornei e un’ampia area espositiva in collaborazione con Dal Tenda: l’area games di Torino Comics copre tutte le categorie dell’intrattenimento “da tavolo”. Oltre ad alcuni dei più importanti editori del settore come Ravensburger, Goliath e Giochi Uniti, nell'area games sono presenti numerosissime associazioni del territorio che, con i loro preparatissimi Master, guidano il pubblico in dimostrazioni dal vivo e sfide appassionanti: tra le realtà presenti, Guardiani del Warp, Ars Lignea, Scacchistica Torinese, Mais, Pinnacolando Circus, Reale Armata Torinese, Dadonani, Gilda del Grifone, Gioca Torino, Tavola Gioconda, Gioca Grugliasco e Impronte ludiche.

Una grande area demo è inoltre allestita da Dal Tenda, distributore, editore e rivenditore di giochi da tavolo, di ruolo, di carte collezionabili, puzzle e accessori per Gaming, in cui è possibile provare giochi di ultima uscita come Flick of Faith, Dany, Bees e Chakra, e classici come Carcassonne, Le leggende di Arnor, Sequence e Minecraft.

Cultura coreana protagonista nell’area Kpop

Grazie alla collaborazione con l’associazione TKC – Turin-Korea Connection torna a Torino Comics l’area dedicata al kpop (Korean Pop), genere musicale esportato dalla Corea del Sud che affonda le sue radici nel pop, ma che trae ispirazione da altri generi come rap, rock, soul, l’R&B e funk.

Oltre a random play dance, giochi a tema ed esibizioni, sabato 11 si svolge la selezione piemontese del Kpop Dance Fight Fest, contest nazionale in cui si sfidano i migliori ballerini kpop d'Italia; le finali si svolgeranno nel 2023 al Comicon di Napoli. Presente nell’area anche ALCEA, Associazione Lingue e Culture East Asia ETS, con attività come calligrafia coreana, giochi tradizionali e animazioni a tema.