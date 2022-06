Intesa Sanpaolo, alle Gallerie d'Italia arriva il nuovo palinsesto di eventi #Inside

Intesa Sanpaolo presenta #INSIDE, il nuovo palinsesto di incontri realizzato alle Gallerie d’Italia – Torino che avrà come protagonisti artisti, giornalisti, scrittori, musicisti, divulgatori scientifici, neurobiologi impegnati ad approfondire e sviluppare i temi del contemporaneo e del cambiamento climatico collegati alla mostra fotografica inaugurale di Paolo Pellegrin “La fragile meraviglia. Un viaggio nella natura che cambia”.

Le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo a Torino si propongono infatti come un laboratorio permanente dove la fotografia e le arti visive esplorano la complessità odierna con sguardi multidisciplinari, focalizzandosi in particolare sull’evoluzione dei temi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica che interpretano l’impegno della Banca in ambito ESG (Environment, Social e Governance), in linea con i 17 SDGs dell’Agenda 2030.

Il palinsesto #INSIDE è un invito a entrare nelle Gallerie per scoprire quanto di nuovo c’è in città. Un modello di public program fisico e digitale dedicato alla scoperta di un luogo e di un concetto: l’immagine e la sostenibilità ambientale e sociale. I protagonisti dei primi incontri saranno Luca Scarlini, Stefano Mancuso, Boosta con Daniel Žeželj e Alessio Tommasetti, Petunia Ollister, Alex Bellini, Hervé Barmasse e Mario Calabresi che dialogheranno con il pubblico sui temi affrontati dal reportage fotografico di Paolo Pellegrin e sul rapporto tra l’uomo e il suo ambiente naturale.

Il calendario degli appuntamenti di #INSIDE:

Sabato 4 giugno 2022, ore 18

Luca SCARLINI

#INSIDE. Il ritorno degli animali

Un racconto di Luca Scarlini, saggista, drammaturgo e storyteller, nell’ambito del palinsesto de La Grande Invasione – Festival della lettura a Ivrea, sostenuto da Intesa Sanpaolo in qualità di main partner. La Grande Invasione da dieci anni richiama lettori, scrittori, artisti per un lungo weekend di appuntamenti che apre la stagione dei festival estivi della cittadina piemontese.

Dalla letteratura alla realtà, una riflessione sugli animali che riguadagnano spazio nell’immaginazione collettiva, dopo essere stato a lungo rimossi dalla vita della mente.

Martedì 7 giugno 2022, ore 18.30

Stefano MANCUSO

#INSIDE. La sostenibilità della Natura

In un mondo che sposta masse e consuma risorse, diventa necessario ragionare sulle buone pratiche e sulle prospettive future e sulla necessità di un’economia competitiva e inclusiva, verde e climaticamente neutra.

Di qui, la necessità di riprogettare il presente e di farlo guardandoci intorno riscoprendo l’importanza del primo mattone della nostra vita, le piante, maestre non solo di sopravvivenza ma di soluzioni alternative e di una voce propria.

Un evento che, attraverso le riflessioni del neurobiologo Stefano Mancuso, coniuga riflessione, informazione scientifica ed emozione conducendo il pubblico alla scoperta dell’importanza della riforestazione urbana.

Mercoledì 15 giugno 2022, ore 18.30

BOOSTA + Daniel ŽEŽELJ + Alessio TOMMASETTI

Modera Petunia Ollister, Cultural Content Creator

#INSIDE. La sostenibilità del Cambiamento

L’uomo al centro di questa trasformazione e il paradosso della conservazione della memoria: una società in cerca di sostenibilità che ha bisogno di materiali non degradabili per conservare la propria storia. Ecco MUSIC IS ART: un NFT che suona all’infinito. Un’opera unica digitale firmata da Davide Di Leo/ BOOSTA, autore, compositore, tastierista dei Subsonica, insieme all’illustratore Alessio Tommasetti e all’artista e illustratore Daniel Zezelj, amato da Fellini che lo considerava un visionario dal tratto inconfondibile e poetico.

Mercoledì 22 giugno 2022, ore 18.30

Alex BELLINI

#INSIDE. La sostenibilità dell’Azione

Un incontro con l’esploratore, mental coach e divulgatore tra i più rappresentativi legati all’ambiente e alle tematiche sostenibili, per ragionare sulla forza del carisma personale, sulla memoria delle azioni e sull’efficacia dei messaggi. Alex Bellini è autore e protagonista di numerose imprese estreme dedicate alla salvaguardia del Pianeta. Tra queste 10 RIVERS, 1 OCEAN che lo ha portato a navigare sui dieci fiumi più inquinati di plastica al mondo con zattere costruite con materiali di recupero per documentare il lungo viaggio che compiono tonnellate di rifiuti che ogni anno si accumulano negli oceani.

Mercoledì 29 giugno 2022, ore 18.30

Hervé BARMASSE

Modera Mario Calabresi

#INSIDE. Incontro con Hervé Barmasse

Hervé Barmasse vive fin da bambino in armonia, quasi in simbiosi, con la natura e la montagna. È una guida alpina del Cervino, come tradizione della sua famiglia da quattro generazioni. Le sue ascensioni dalle Alpi all’Himalaya fino alla Patagonia, gli hanno permesso di maturare una forte consapevolezza del cambiamento climatico, dallo scioglimento dei ghiacciai, alla scarsità della neve, alle carenze d’acqua.

Per tutti gli incontri prenotazione consigliata alla casella mail torino@gallerieditalia.com, ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili.