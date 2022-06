Bar di Nichelino razziato dai ladri: portati via soldi, bottiglie e liquori

Forse conoscevano bene il locale e sapevano che non era dotato di antifurto, di sicuro prima di entrare hanno staccato i fili dell'impianto di videosorveglianza per non essere ripresi, poi hanno fatto razzia. E' successo a Nichelino nella notte tra il 30 ed il 31 maggio scorso.

Vittima un bar nella zona di via Torino: i malviventi hanno forzato la porta per entrare, poi si sono diretti alla cassa, portando via alcune centinaia di euro, quindi si sono diretti verso la vetrina delle bevande, arraffando tutto quello che potevano tra bottiglie, liquori e bibite.

I gestori si sono accorti dell'accaduto la mattina successiva, al momento della riapertura: a quel punto non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia.