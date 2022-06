Anche Torino in campo per Alaa Abd-el-Fattah, l'attivista dei diritti in carcere dal 2013

Anche Torino in solidarietà con Alaa Abd-el-Fattah , l'ingegnere informatico attivista per i diritti in prigione al Cairo dal 2013. La situazione si è ulteriormente aggravata dal 2 aprile scorso, quando il blogger egiziano ha proclamato lo sciopero della fame. " Una protesta - come ha sottolineato la Presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo - che mette a rischio la sua vita e che ha una sola ragione: vedere rispettati i suoi diritti di persona e di cittadino". "La sua d etenzione sta diventando sempre più insostenibile " ha aggiunto Grippo, ricordando come Palazzo Civico in passato si sia speso anche per Patrick Zaki .

In campo Sandretto e Merz

A promuovere l'incontro Amnesty International Italia, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e la Fondazione Merz. "Come istituzioni d'arte - ha sottolineato la Presidente di quest'ultimo ente, Beatrice Merz - io e la Sandretto abbiamo il dovere di occuparci di quello che capita intorno a noi, non solo del nostro lavoro". Alaa Abd-el-Fattah, come ha ricordato il Presidente del Festival dei Diritti, è come "Fedez, Landini e Caracciolo insieme".

"È un ingegnere informatico - ha spiegato - che è riuscito a fare dialogare durante la Primavere Araba, via Twitter, le varie opposizioni: questo ha permesso di fare allargare le motivazioni. Come Maurizio Landini non ha mai perso di vista le ragioni sociali della sua protesta, cioè il fatto che ci siano in discussione i i diritti di tutti. Come Lucio Caracciolo è una persona che conosce la geopolitica".