La parata più bella per Stefano Tacconi, presto inizierà la riabilitazione

Per Stefano Tacconi è la parata più bella, quella con cui ha scacciato (forse definitivamente) gli incubi e le paure, dopo l'ictus che lo aveva colpito il 23 aprile scorso, a margine di un evento benefico ad Asti. Ricoverato ad Alessandria, l'ex portiere della Juve e della nazionale è stato nuovamente operato nella mattinata di oggi, lunedì 6 giugno: presto inizierà la riabilitazione.

Le sue condizioni sono state raccontante da Andrea Barbanera, direttore della Struttura di Neurochirurgia, che lo sta seguendo da fine aprile: “Abbiamo eseguito questa mattina un intervento per svincolare Stefano dal drenaggio esterno ventricolare cerebrale posizionato in precedenza per l’emorragia, permettendogli così di avviarsi al percorso di riabilitazione. Non si è quindi trattato di un’operazione dovuta a una complicanza del suo stato di salute, ma una conclusione già prevista del suo percorso di cura".

Presto l'inizio della riabilitazione

"Ora dovrà affrontare alcuni giorni di decorso post-operatorio e poi, se non ci saranno complicazioni, potrà iniziare la riabilitazione”. La notizia più bella, quella che tifosi, parenti ed amici aspettavano da settimane.