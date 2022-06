Fiano ha fatto festa per una domenica: quinta edizione per "Fiano ci cova" [FOTO]

Una domenica di festa, per il Comune di Fiano: tra residenti e visitatori, l'occasione per ritrovarsi dopo due anni di difficoltà e limitazioni al tempo libero è stata la quinta edizione di "Fiano ci cova".



Tante le attrazioni e le proposte: tra queste, anche l'esibizione in piazza Borla del Queens choir, il coro tutto al femminile, diretto dal maestro Davide Motta Fre, che ha proposto un repertorio in grado di spaziare dal gospel agli spirituals, arrivando al rock e al pop.