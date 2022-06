Settimo, grande festa patronale per la frazione di Fornacino [FOTO]

Festa patronale per la frazione di Fornacino

E' una delle frazioni di Settimo Torinese e ha festeggiato la ricorrenza patronale con grande voglia di stare assieme e divertirsi. Si tratta di Fornacino, località a pochi chilometri dalla città principale alle porte di Torino. E grazie alla partecipazione e al sostegno di tanti volontari e amici non si è persa l'occasione di celebrare un momento di tempo libero tutti insieme, soprattutto dopo due anni di restrizioni e limitazioni a causa della pandemia.



E così, il risultato sono stati grandi pentoloni pronti a servire piatti prelibati e lunghe tavolate di persone allegre.

Non è mancata ovviamente la tradizionale grigliata, con grandi porzioni di carne affidate alla cura e alla cucina di mani esperte. E insieme al cibo c'è stato spazio anche per la musica e l'intrattenimento. Con l'appuntamento rinnovato al prossimo anno.