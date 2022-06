La lingua inglese come occasione di ripartenza: alle Vallette si può ottenere il Cambridge. E' il primo caso in Italia

Appuntamento fissato per il 9 giugno. Sarà quella la data che scriverà un pezzetto di storia per il carcere Lorusso e Cutugno: in quella data si aprirà infatti all'interno della struttura detentiva delle Vallette la sessione di esami che permetterà alle persone che stanno scontando una pena dietro le sbarre di ottenere la certificazione "Cambridge" per la conoscenza della lingua inglese.

Caso unico in Italia

Una prima sperimentazione era stata realizzata dal CPIA1, primo caso in Italia, nel 2019. Poi venne il Covid e tutto il resto. "Siamo lieti di continuare, dopo la pandemia, a offrire questa opportunità - ha affermato Paolo Tazio, dirigente scolastico del CPIA1 - e confidiamo che questa iniziativa, di carattere sperimentale, possa avere un seguito anche in altre realtà del nostro Paese".

Il CPIA1, istituto statale con quattro sedi attive nelle zone ovest e nord ovest di Torino, la centrale in via Domodossola 54, costituisce un punto di riferimento importante per l'istruzione degli adulti, molti dei quali immigrati che devono conseguire il diploma di Licenza media o perfezionare lo studio della lingua italiana.