Una Notte a Palazzo Reale: la serata tra arte e musica di Club Silencio

Durante l’evento saranno accessibili per visita i principali spazi dei Musei Reali, tra cui gli Appartamenti del Palazzo, l’Armeria e la Cappella della Sindone. Si svelano inoltre in via del tutto eccezionale gli Appartamenti dei Principi Forestieri, normalmente chiusi al pubblico. Con l’occasione, si potrà visitare nelle Sale Chiablese anche la mostra di Vivian Maier "Inedita" ad un prezzo esclusivo, per un viaggio affascinante in 250 scatti alla scoperta della vita della misteriosa fotografa.