La digitalizzazione per una pubblica amministrazione accessibile: il 9 giugno City Vision fa tappa a Ivrea

Il 95% degli 11mila data center su cui poggia la pubblica amministrazione in Italia “presenta carenze nei requisiti minimi di sicurezza, affidabilità, capacità elaborativa ed efficienza”. A riferirlo è il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, che col programma Italia 2026 punta a raggiungere gli obiettivi posti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sulla digitalizzazione della PA, ad esempio, il governo destinerà oltre 6,7 miliardi. Di questo e molto altro si parlerà giovedì 9 giugno (dalle 10.30 alle 12.30) al teatro Giacosa di Ivrea e in live streaming durante il nuovo appuntamento di City Vision Talk Smart PA, in cui amministratori, esperti e aziende dialogheranno sulle opportunità e sui casi studio a cui ispirarsi per migliorare i servizi e la comunicazione quotidiana tra enti e cittadini.

«Con City Vision raccontiamo le città intelligenti oggi, prendendo spunto dal contesto nazionale composto da tantissimi piccoli e medi comuni che stanno investendo per cambiare paradigma – dichiara Domenico Lanzilotta, direttore editoriale di City Vision –. A Ivrea avremo modo di raccontare il modello di una città da sempre associata all’innovazione tecnologica e sociale. Parleremo dell’occasione storica del PNRR anche per la transizione digitale della pubblica amministrazione e porteremo i casi di comuni che sfruttano app e piattaforme per informare i cittadini in un modo smart e soprattutto accessibile».

Michele Pianetta, vicepresidente all’Innovazione di Anci Piemonte, ha dichiarato: «Siamo contenti che una manifestazione prestigiosa quale City Vision faccia tappa in Piemonte. Una PA efficiente e moderna deve supportare cittadini e imprese con servizi accessibili e all’altezza delle aspettative. Come ha ricordato il ministro Colao, il digitale può accorciare la distanza tra i cittadini e la PA, ma il processo di digitalizzazione non è affatto semplice. Da qui l’importanza di affiancare e assistere i Comuni con iniziative di formazione e informazione adeguate, in grado di contribuire a rafforzare la governance dei processi di digitalizzazione. L’evento di Ivrea va proprio in questa direzione».

L’appuntamento a Ivrea del 9 giugno è il terzo finora organizzato nel 2022 da City Vision, un progetto di Blum. Business as a medium e Padova Hall. City Vision Talk Smart PA è in collaborazione con Anci Piemonte e ha il patrocinio di Città di Ivrea, Città metropolitana di Torino e Confindustria Canavese. A marzo, a Milano, si è tenuto il primo evento sui Dati come opportunità e non solo vista l’urgenza della cybersecurity; poi a maggio la tappa a Venezia per affrontare la questione cruciale della transizione energetica. Come in ogni occasione, per chi seguirà dal vivo o via streaming, ci sarà spazio per conoscere alcune delle best practice in giro per l’Italia, per capire di più cosa si sta facendo sul fronte della digitalizzazione nella PA per rafforzare il legame e la fiducia tra cittadini e amministrazioni.

PROGRAMMA E OSPITI

Tra gli ospiti di City Vision Talk Smart PA ci sarà Chiara Daneo del Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, che interverrà in un panel dedicato proprio alle opportunità del PNRR. Con lei ci saranno Emanuele Albarello, assessore ai Servizi alla persona del Comune di Dogliani, Francesco Di Lorenzo, assessore all’Innovazione del Comune di Nichelino, Fabio Checchi, Key Account Manager B2G Enel X, e Quang Ngo Dinh, amministratore delegato di Olivetti. A moderare il panel ci sarà Michele Pianetta, vicepresidente all’Innovazione di Anci Piemonte.

Al Teatro Giacosa City Vision dedicherà focus iniziale sul territorio eporediese: Stefano Sertoli, Sindaco di Ivrea, e Paolo Conta, presidente del Gruppo ICT di Confindustria Canavese, dialogheranno con il direttore editoriale di City Vision, Domenico Lanzilotta.

Il programma si concluderà con un panel verticale sul mondo della comunicazione della PA. Quali sono i comuni che hanno cambiato voce, che sfruttano i linguaggi del digitale per aggiornare, informare e dialogare con la cittadinanza? Ne parleremo con Sonia Cambursano, consigliera Città metropolitana di Torino, Cristina Ghiringhello, direttrice di Confindustria Canavese e Imprenditrice della gentilezza, Fabio Malagnino di PA Social e Loris Marchisio, direttore generale Acli Cuneo. A moderare il panel ci sarà la giornalista Silvia Pagliuca.

CITY VISION: I PROSSIMI APPUNTAMENTI

City Vision è una piattaforma di eventi, notizie e rete dedicata ad amministratori pubblici, funzionari della PA, imprese, startup, organizzazioni, professionisti, ricercatori, innovatori. L’obiettivo è fare rete, stimolando il dibattito e favorendo lo scambio di idee per costruire città più intelligenti. L’evento annuale è in programma a Padova il prossimo 20 ottobre, con la seconda edizione degli Stati generali delle città intelligenti.