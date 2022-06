Cena in bianco, svelata la location: appuntamento al Caat il 18 giugno

18 giugno, al Caat. Dopo una lunga “caccia al tesoro” fatta di 15 indizi lasciati sui social, non vi è più alcun mistero: la Cena in Bianco 2022, appuntamento tra i più attesi dell’estate torinese, si svolgerà al Centro Agro Alimentare.



Qui 12.000 persone rigorosamente vestite di bianco si ritroveranno per cenare in compagnia. In sicurezza. In un ambiente enorme e poco conosciuto, sebbene di riflesso faccia parte della vita di tutti noi. A spiegare una scelta che, appartenente (almeno sui social) ha già fatto molto discutere, sono gli stessi organizzatori della Cena in Bianco Torino: "In Strada del Portone 30 vi si arriva con grande facilità svoltando dal fondo di corso Orbassano a destra. O anche dalla tangenziale uscendo in corso Allamano. C’è anche molte parcheggio che tanto vi preoccupa. Comodissimo. Ci sono nursery, toilettes e punti acqua. E poi c’è un luogo con energie altissime, la frutta e la verdura sono vitalità pura. E ci sono persone meravigliose che ci lavorano".

Quest'ultimo punto è proprio uno dei motivi principali che hanno portato a organizzare qui la Cena in Bianco: "Loro al CAAT sono felici ed emozionati di ospitarci in 12.000 con le nostre tavolate. Si sono fatti in 4, anzi no, hanno fatto dei salti doppi carpiati, e noi pure. Sono tutti entusiasti che in tanti possiate conoscere finalmente questo luogo immenso, una città nella città. Ricco anche di verde, di alberi. Con tramonti unici. E una vista incredibile che si perde sulle montagne. E ci sono architetture industriali con dettagli bianchi molto interessanti da fotografare. Un luogo che vedrà accadere sorprese che non vi sveliamo ora".