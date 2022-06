Il Comune rimette a nuovo il cimitero di Nichelino e quello di Stupinigi

Un anno fa a quest'epoca la polemica sull'erba alta e la 'giungla' attraverso cui alcuni parenti dovevano muoversi tra le tombe dei propri cari al cimitero di Nichelino ha lasciato spazio alla consapevolezza che episodi del genere non abbiano più a ripetersi.

Interventi a Nichelino e a Stupinigi

Così quest'anno il Comune ha deciso di muoversi per tempo, con un intervento di pulizia al camposanto che sta andando avanti da inizio giugno. Certo, non tutto è stato fatto, ci sono ancora dei punti in cui l’erba è da togliere , "ma da giorni 6 operatori stanno lavorando nel cimitero di Nichelino per togliere l’erba dei camminamenti e pulire i vialetti mentre la ditta Saracco ha quasi terminato il primo diserbamento in mezzo alle tombe".

La vice sindaca Carmen Bonino ha sottolineato come i lavori stiano andando avanti secondo cronoprogramma, annunciando anche che "dalla mattina di oggi, martedì 7 giugno, si lavora anche al camposanto di Stupinigi". Per regalare decoro al luogo in cui ci si raccoglie in preghiera per i propri affetti.