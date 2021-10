Allarme erba alta tra le lapidi del cimitero di Nichelino. Tolardo promette: "Da oggi il via allo sfalcio"

Dopo le proteste degli ultimi giorni, con la rabbia dei parenti che denunciavano arbusti ed erba alta oltre un metro tra le tombe dei propri cari, il Comune ha deciso di intervenire per restituire decoro al cimitero di via Pateri a Nichelino, stanziando 8 mila euro per un intervento che inizierà oggi stesso, mercoledì 14 luglio.

Giungla di erbacce

"La tomba di mio suocero era sovrastata da arbusti alti quasi un metro e mezzo. Non c'è rispetto per i morti nè per i familiari!", aveva denunciato una persona via social. "Qui non passa nessuno a fare manutenzione da mesi", aveva aggiunto una signora, che denunciava la stessa incuria. Non è la prima volta che il problema si presenta: in passato il cimitero di Stupinigi era stato al centro delle polemiche per lo stesso motivo. Le piogge insistenti di quest'ultimo periodo e l'assenza di interventi pianificati hanno reso allarmante questa situazione e il sindaco Giampiero Tolardo ha dovuto correre ai ripari in gran fretta.

Le scuse a nome della città

"Da oggi partiranno gli interventi per tagliare l'erba e ridare decoro al cimitero. Mi dispiace per quanto successo, soprattutto nei confronti dei parenti, chiedo scusa a nome della città", ha dichiarato il primo cittadino. "Purtroppo quello dello sfalcio dell'erba è un problema che non è mai stato definito in maniera puntuale. Ma ora abbiamo dato incarico ad una ditta che si occupa di servizi cimiteriali, di iniziare la gestione del taglio dell'erba in modo puntuale".

Sono previsti quattro tagli all'anno per i dodici campi del cimitero di Nichelino, coinvolgendo in progetti di pubblica utilità anche coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza. Per fare in modo che il decoro venga garantito alle tombe ora e per sempre.