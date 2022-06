Elezioni a Chivasso, Castello: "Cultura, welfare e occupazione al centro del nostro programma"

Manca davvero poso alle prossime elezioni amministrative a Chivasso. I cittadini sono chiamati alle urne domenica 12 giugno insieme a diversi Comuni del torinese. A ricandidarsi per l’area di centrosinistra è il sindaco uscente Claudio Castello , sostenuto da quattro liste: Pd, M5S, Sinistra Ecologista per Chivasso e l’Unione Civica di Adriano Pasteris .

Quali sono i progetti per la cultura a Chivasso?

“Sul fronte della Cultura, abbiamo partecipato a un bando della Città Metropolitana. Ci sono stati riconosciuti due milioni e 280 mila euro, abbiamo quindi presentato un progetto da tre milioni e 200 mila euro per realizzare un nuovo teatro all’interno dell’ex Cinecittà. 240 posti e la cultura a Chivasso decollerà”.

Cosa è stato fatto per il welfare della popolazione?

“In cinque anni questa amministrazione è riuscita a erogare 15 milioni di euro. Negli ultimi anni, per la pandemia con aiuti propri siamo riusciti a dare ai cittadini più bisognosi circa 500 mila euro sotto forma di buoni spesa e aiuti alle attività commerciali. In questi ultimi giorni inoltre, sono stati erogati 140 mila per le utenze domestiche per le famiglie con Isee inferiore a 15 mila euro”.

Sul fronte dell’occupazione quali progetti?

“C’è un importante progetto che dovrebbe atterrare sul nostro territorio. La realizzazione di un grosso hub logistico nell’ex area Lancia con 650 posti di lavoro. Poniamo le basi per una ripartenza della nostra città dalla chiusura della Lancia nel ’93”.