CinemAmbiente: apre la mostra "The Environmental Photographer of the Year"

Fino al 31 agosto al Rettorato di Unito apre la mostra "The Environmental Photographer of the Year". L'esposizione , allestita in occasione della venticinquesima edizione del Festival CinemAmbiente - la rassegna cinematografica internazionale organizzata dal Museo Nazionale del Cinema con l'obiettivo di presentare i migliori film e documentari ambientali dell’anno - e curata da UniVerso e CinemAmbiente, offre al pubblico una selezione degli scatti vincitori delle diverse sezioni del Premio EPOTY presenta le migliori fotografie del mondo dedicate al tema dell’ambiente giunto quest’anno alla quindicesima edizione.

La mostra si articola lungo un doppio percorso all’interno del cortile del Rettorato.

I grandi teli presentano una selezione di dieci tra i più significativi scatti del concorso, che restituiscono in modo spettacolare il pensiero guida del premio. Attraverso immagini in grado di stimolare la riflessione e richiamare l’attenzione sul nostro impatto sul Pianeta, il premio intende infatti celebrare la capacità umana di sopravvivere e innovare ispirando stili di vita più sostenibili.

I pannelli tematici presentano diciassette immagini selezionate tra le opere del Concorso che esprimono l’urgenza degli altrettanti obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il Premio Epoty sostiene infatti i 17 goals della Nazioni Unite riconoscendo la natura complessa della connessione tra sviluppo, riduzione della povertà, uguaglianza, sicurezza e azione per il clima con lo sforzo senza precedenti da parte di tutti i settori della società necessario per affrontare le emergenze della nostra epoca.

Il premio Epoty è organizzato da CIWEM - Chartered Institution of Water and Environmental Management, WaterBear, in collaborazione con Nikon Europe, e con il supporto di ARUP.