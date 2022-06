Dacasacon arriva a Nichelino: il 13 giugno Laura Pompeo presenta il suo libro alla biblioteca Arpino

La rubrica online #DaCasaCon di Laura Pompeo è diventato un libro, dopo due anni di attività. Assessore alla Cultura e al Turismo di Moncalieri, archeologa ed esperta di valorizzazione dei beni e delle attività culturali, ha ideato e avviato nel 2020, all’inizio della pandemia, una serie di incontri in diretta Facebook con ospiti noti, nomi rappresentativi di ambiti diversi della società, invitati da casa... non a caso!

Da fenomeno social a libro di successo

La trasmissione, nata nell’aprile 2020, quando l’isolamento a cui eravamo costretti dal lockdown aveva messo in pausa le relazioni sociali in presenza, ha riscosso subito un enorme successo, facendo diventare l'assessore di Moncalieri la regina dei social. Adesso Laura Pompeo ha deciso di mettere su carta i racconti dei primi 40 ospiti del suo programma, con un volume che è stato presentato di recente al Salone del Libro di Torino.

Adesso, come è prassi in casi di questo genere, è iniziato il tour delle presentazioni, che porterà Laura Pompeo ad essere ospite lunedì prossimo, 13 giugno, alle ore 18 presso la biblioteca civica Arpino di Nichelino, in via Turati 4/8.

Appuntamento il 13 giugno a Nichelino

L'autrice, con Pier Bartolo Piovano (docente Uni3 Nichelino) e Pietro Pintore (editore), presenterà il suo libro in un incontro a ingresso libero che sarà moderato da Michele Pansini, ex assessore alla Cultura di Nichelino.