Scuola dell'infanzia Casa Sacro Cuore, le zanzare infestano i cortili dove giocano i bambini: "Intervenite"

L'arrivo dell'estate vuol dire anche "ritorno delle zanzare". Una consuetudine ormai nota, ma che diventa sempre un problema se gli insetti proliferano a due passi dai bambini.

Ed è proprio questo il caso sollevato dalla referente didattica della scuola dell'infanzia Sacro Cuore, che ha scritto alla Circoscrizione 5 per sollecitare un intervento che tuteli in primis i bambini della scuola: "Con l'arrivo della bella stagione sono tornate le zanzare che infestano i nostri cortili. Per quel che ci riguarda abbiamo già provveduto a fare la disinfestazione, ma in uno dei due cortili il giardino confinante è in stato di estremo degrado e non riusciamo a metterci in contatto con il proprietario dal momento che non sappiamo a chi rivolgerci. Ci può aiutare?".

Un appello a cui ha risposto il presidente della Circoscrizione 5, Enrico Crescimanno, che ha dato mandato agli uffici di intervenire. Ecco perché si è chiesto un intervento della Polizia municipale per accertamenti sulle proprietà degradate.