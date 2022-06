Tre ore di intervento per il 12enne travolto da uno scooter a San Salvario: resta in prognosi riservata

Restano stabili, anche se complesse, le condizioni del ragazzino di 12 anni investito ieri pomeriggio da uno scooter Honda mentre si trovava di fronte all'istituto comprensivo Manzoni di corso Marconi. Erano circa le 13 e il ragazzo era appena uscito al termine dell'ultimo giorno di scuola . E' stato travolto dal mezzo, finendo a terra e sbattendo violentemente la testa. Il conducente, dopo l'impatto, si è subito fermato ad aiutare lo studente. Il ragazzo è stato portato al Regina Margherita, dove è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico, con l'equipe medica diretta dalla dottoressa Paola Peretta. L'operazione è tecnicamente riuscita: è durata circa 3 ore e ora il ragazzo rimane intubato in rianimazione, in prognosi riservata.

Stabili anche le condizioni di Christian Milone, lo chef stellato della Trattoria Zappatori che ieri è rimasto coinvolto in un incidente mentre stava percorrendo in bici la provinciale tra Pinerolo e Buriasco. Un'auto l'ha urtato facendogli perdere l’equilibrio e franare rovinosamente in terra.