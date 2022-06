Migliora il 12enne investito da una scooter davanti alla scuola Manzoni: è sveglio

Festeggiamenti per la fine dell'anno scolastico

L'incidente si è verificato l'ultimo giorno di scuola, all'angolo tra corso Marconi e via Madama. Il 12enne, che frequenta la 1° media alla Manzoni, stava festeggiando con i compagni. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo avrebbe attraversato via Madama per andare a riempire le sue pistole ad acqua al turet posto all'angolo.

In quel momento è sopraggiunto il mezzo a due ruote: il medico alla guida ha tentato di frenare, ma non è riuscito a evitare l'impatto.