A Collegno iniziato il conto alla rovescia per la prima edizione della Fòl Fest

Esordisce con la FòlParade, domenica 19 giugno alle ore 16, la prima edizione di Fòl Fest, che animerà Collegno, dal 19 al 26 giugno.

La sfilata, nel Parco della Certosa, apre ufficialmente il festival dedicato alla salute delle menti, organizzato dalla Città di Collegno con il Centro Esperto Regionale Servizio IESA ASLTO3, il Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale dell’ASL TO3 - AOU San Luigi Gonzaga e in collaborazione con ARCI Valle Susa Pinerolo, Cooperativa Il Margine e il supporto di una fitta rete di associazioni, cooperative, enti e istituzioni cittadine e non.

La banda musicale della Città, con gli artisti del collettivo 6Tu e di blucinQue, il Cirko Vertigo e Il Cerchio e le Gocce, sfilerà da Piazza della Pace al Cortile dei vini, dove si esibirà Archiensemble in concerto. La cerimonia di apertura darà il via a un calendario di eventi, in cui si alternano mostre, concerti, tavole rotonde e workshop, appuntamenti letterari e performance artistiche: momenti diversi dedicati a un tema condiviso, declinato in tante forme per coinvolgere e sensibilizzare, ma anche emozionare e condividere un patrimonio di arte ed esperienza legato alla riflessione sulla salute delle menti.

La Storia e l’attualità hanno prodotto e continuano a creare cultura, scientifica e artistica, che Fòl Fest celebra per contribuire a costruire una società inclusiva, in cui la diversità non deve necessariamente stare ai margini. Una contronarrazione sul disagio psichico, che coinvolge una città nei suoi luoghi simbolo e amplia l’eco oltre i confini del territorio.

Coinvolgere è la parola d’ordine, in un evento di comunità da cui nessuno resti escluso.