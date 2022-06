Burocrazia fiscale, Confartigianato attacca: "Fine giugno da incubo, ci chiedono tre volte le stesse cose"

“ La finalità di questo lampante aumento della pressione burocratica - prosegue De Santis - è quella di attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici ricevuti non superi i limiti massimi indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework ” e il rispetto delle varie condizioni previste. Ma il fatto che più crea sgomento è che si tratta anche di dati già comunicati all’Agenzia delle Entrate nei mesi precedenti, in occasione della presentazione delle dichiarazioni dei redditi” .

“ Come se non bastasse - aggiunge De Santis - risulta ancora in piedi un adempimento praticamente gemello, sempre con scadenza 30 giugno, e di cui abbiamo già chiesto da tempo la cancellazione o il drastico ridimensionamento: la comunicazione delle sovvenzioni e contributi pubblici ricevuti, (ossia, quanto imposto dal comma 125 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 124 del 2017 e dall’ art. 10 decreto 31 maggio 2017, n. 115, secondo cui va comunicato alla PA…quanto ricevuto dalla PA stessa)" .

A peggiorare il quadro va aggiunto che, sempre per fine giugno, le imprese e gli intermediari saranno alle prese anche con altre scadenze di carattere “fiscale”: dotazione di POS per evitare le sanzioni per mancata “messa a disposizione” della clientela dello strumento di pagamento, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari, le nuove modalità telematiche con cui comunicare le operazioni commerciali con l’estero, la dichiarazione IMU, il pagamento del saldo delle imposte per il 2021 e l’acconto per quelle del 2022.