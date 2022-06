Anaao Assomed Piemonte: Chiara Rivetti riconfermata alla guida del sindacato dei medici

“ Gli anni che dovremo affrontare saranno anni determinanti per la sopravvivenza del sistema sanitario pubblico e universalistico per come lo conosciamo ” ha detto Rivetti dopo la nomina. “ I momenti di crisi, come ora con il drammatico conflitto in Europa, che segue la gravissima pandemia Covid-19, obbligano a tagli e storicamente indeboliscono i settori già più fragili, dunque la sanità. Sicuramente il privato non si lascerà sfuggire l’opportunità di sostituirsi ad una sanità pubblica definanziata e stanca, minando per sempre l’ equità nel diritto alla cura .”

“Fare sindacato con serietà e passione richiede tempo, energie e spesso crea conflitti con le Direzioni, ma in cambia regala l’impagabile soddisfazione di fare la cosa giusta : difendere i diritti dei colleghi. E quando non sapremo quale strategia sindacale adottare, penseremo a cosa è meglio per i pazienti . Perché siamo dei medici , e questa è la domanda che un medico si fa sempre, ogni giorno, in corsia. Alla fine, gli interessi di medici e pazienti si coagulano nel diritto di essere visitati in tempi decenti, da professionisti sereni e non frustrati, da medici che hanno tempo per imparare, tempo per visitare e tempo per se'. Che poi, è difendere il diritto cura.“