Sempre meno ricoverati per Covid negli ospedali piemontesi. E’ quanto emerge dal consueto bollettino elaborato dal Dirmei, sulla base dei dati pubblicati dal Ministero della Salute.

Sono infatti 241 i ricoveri ordinari per Covid in Piemonte (-5 rispetto a ieri) e 9 in terapia intensiva (-4 rispetto a ieri). Zero invece i decessi comunicati oggi. Sale invece la percentuale positivi/tamponi, che tocca il 10,2% a causa degli 864 nuovi positivi rispetto agli 8.489 test effettuati.