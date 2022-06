Mazzarello, una nuova rsa sul territorio, ma anche una strada che semplifica la viabilità di Borgata Lesna

Una strada che fa da scorciatoia

Con l'entrata in attività della rsa, infatti, la zona "guadagna" una nuova via, che accorcia e semplifica alcuni spostamenti che prima non erano possibili. Correndo al fianco della ferrovia, infatti, consente di collegare proprio via Lesna con via Mazzarello, a pochi passi da parco Ruffini. Un'area che prima era chiusa e che quindi, rotonda dopo rotonda, consentiva come unico accesso strada Antica di Grugliasco.

Adesso invece, seppur in orario collegato a quello della rsa (dalle 8 alle 19) sarà possibile "tagliare" accorciando a un solo isolato la percorrenza. Ci saranno a disposizione anche nuovi parcheggi, legati ovviamente a chi frequenterà la struttura, ma il tutto sarà accessibile solo nella fascia oraria indicata.

A collegare il nuovo tratto di strada con le due vie sono due rotonde che semplificano l'inversione di direzione in caso di necessità. Una, quella di via Lesna, in corrispondenza del passaggio pedonale e ciclabile verso via Tirreno, mentre l'altra conduce al sottopassaggio che scavalca proprio la ferrovia collegandosi a via Guido Reni.