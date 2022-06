Lo sport non va in vacanza a Nichelino, centri e palestre accolgono i ragazzi per estate all'insegna del divertimento

Lo sport non va in vacanza a Nichelino, da oggi centri estivi e palestre accolgono i ragazzi per un'estate all'insegna del divertimento

A Nichelino lo sport non va in vacanza. Da oggi, lunedì 13 giugno 2022, i complessi sportivi, le palestre scolastiche e private e le parrocchie della Città danno il via ad un'estate all’insegna del divertimento, con il patrocinio e il sostegno comunale ai Centri Estivi Accreditati con agevolazioni per le famiglie, in base alla fasce Isee.

Di Lorenzo: "Estate all'insegna del divertimento"

"Un’altra estate all’insegna del divertimento, con il patrocinio e il sostegno comunale ai Centri Estivi Accreditati e agevolazioni FASCE ISEE per le famiglie - raccontano il Sindaco Giampiero Tolardo e l'Assessore allo Sport Franco Di Lorenzo - Sono 9 i complessi sportivi, le palestre scolastiche e private e le parrocchie sul territorio di Nichelino che tutti i giorni, dalle 7.30 alle 18.00, accoglieranno bambini e ragazzi. Si tratta di un'iniziativa ormai consolidata che rappresenta un'opportunità di crescita per i nostri giovani e di sostegno per le famiglie durante la stagione estiva".

L'elenco delle strutture convenzionate

S.C.S.D. CENTRO NUOTO NICHELINO

SUMMER VILLAGE

13/6 –5/8/2022 e 22/8 –9/09/2022

Presso Complesso Natatorio – via Cernobyl, 32

Per info e iscrizioni: cell. 351.7466455

Età dai 3 ai 13 anni bambini – dai 14 ai 16 anni ragazzi

A.S.D. NICHELINO HESPERIA

N.H. VILLAGE 2022

13/6-5/8/2022 e 22/8 – 9/09/2022

Presso Complesso Comunale “G. Ferrini” – via Prunotto, 17 e palestra Scuola “Polo” – via Trento

Per info e iscrizioni: prof. Grasso cell. 339.5088733 / Martina cell. 339.3454578

Età dai 3 ai 13 anni

A.S.D. ONNISPORT CLUB 1929 E A.S.D. G.S. SANGONE

ESTATE IN SPORT 2022

13/6- 5/8/2022 e 22/8 –9/09/2022

Presso Complesso Comunale “G. Scirea” – via Berlinguer, 40 e palestra Scuola “Gramsci” – via Cacciatori 21/8

Per info e iscrizioni: Laura cell. 338.7577492 / Stefano cell. 339.6907091 / cell. Monica 329.1583434

Età dai 4 ai 13 anni

A.S.D. NICHELINO VOLLEY 2022

SUMMER CAMP VOLLEY

13/6 – 29/7/2022

Presso palestra Scuola “Moro” – via Turati

Per info e iscrizioni: cell. 377.0949668

Età dai 8 ai 14 anni

A.S.D. SILVAN SCHOOL DANCE

SUMMER CAMP – R…ESTATE INSIEME

13/6 -12/8 e 22/08 – 9/9/2022

Presso scuola “Rodari” – via XXV Aprile 111

Per info e iscrizioni: cell. 338.9919210

Età dai 4 ai 14 anni bambini

A.S.D. PALLACANESTRO NICHELINO

SPOR-TI-AMO – SUMMER CAMP

13/6 –15/7/2022

Presso palestra Scuola “Erasmo da Rotterdam” – via XXV Aprile 139

Per info e iscrizioni: Boella cell. 340.4547766

Età dai 6 agli 12 anni

Vengono inoltre attivati con il supporto comunale i seguenti centri estivi presso altre sedi:

S.S.D. AKUADRO SPORT A R.L.

CENTRO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI – ESTATE 2022

13/6 –5/8/2022 e -22/8 – 9/09/2022

Presso palestra – via XXV Aprile, 154

Per info e iscrizioni Tel 011/6206549 e-mail: info@akuadro.it

Età dai 5 ai 14 anni

ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE SPORTIVA “GLI AMICI DEL DON BOSCO”

SUMMER CAMP 2022

13/6 –5/8/2022 e 22/8 – 9/09/2022

Presso Campi Sportivi “Don Bosco” – viale Kennedy, 24

Per info e iscrizioni: Valeriano cell. 346.7923811 / Sparascio cell. 347.6604813- e- mail: carlovaleriano2112@gmail.com

Età dai 4 ai 13 anni

PARROCCHIA CIRCOLO PARROCCHIALE REGINA MUNDI

13/6 – 8/07/2022

Presso Oratorio Parrocchia “Regina Mundi” – via Lourdes 4