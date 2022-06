A scuola in Europa, 13 borse di studio per 3 mesi all'estero

Sono state consegnate oggi in UniCredit le 13 pergamene attestanti la vincita di una borsa di studio per trascorrere un trimestre scolastico all'estero con un programma di Intercultura. I vincitori sono studenti di istituti tecnici e professionali residenti in Campania, Lombardia e Piemonte.

Tra inizio settembre e fine novembre avranno la possibilità di vivere un'esperienza formativa di alto livello umano, culturale e professionale all'estero - Belgio fiammingo, Francia, Repubblica Ceca, Serbia e Svizzera - grazie alla partnership tra Fondazione Giovanni Agnelli, Fondazione Cav. Pesenti, UniCredit Foundation e la Fondazione Intercultura attraverso la prima edizione del progetto "A Scuola in Europa".

Le tre Fondazioni coinvolte si sono impegnate a sostenere Intercultura per altre borse di studio a favore degli studenti che vorranno vivere un'esperienza di studio all'estero nell'anno scolastico 2023-24 con i programmi di Intercultura. Le borse di studio hanno un controvalore totale di 120.000 euro. L'esperienza all'estero prevede l'accoglienza in famiglie selezionate, la frequenza di una scuola locale e viene seguita passo passo dalla presenza di un gruppo di volontari.

Gli studenti partecipanti riceveranno da Intercultura la certificazione delle competenze acquisite in ogni fase del programma.