Banca Alpi Marittime inaugura la nuova filiale di Rivoli

"La vocazione di Banca Alpi Marittime di essere “vicina”, anche fisicamente, al territorio trova riscontro nell’attività di sviluppo di questa filiale – commenta il Presidente, Gianni Cappa – che si inserisce all’interno di un progetto di costante crescita e di cura dell’interesse dei nostri clienti e soci. È molto importante essere presenti sul territorio, il contatto diretto e la presenza fisica è ancora fondamentale, specialmente per affrontare temi e bisogni legati ad investimenti e risparmi, dove la fiducia in un consulente qualificato diventa fondamentale per affrontare qualsiasi scelta. Banca Alpi Marittime è sempre stata riconosciuta come una banca tecnologica e innovativa, però la parte fisica è importante e, questa nuova filiale, dimostra la volontà della banca di continuare ad investire in un rapporto diretto e d’incontro con la clientela".