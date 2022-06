Grande successo per Archivissima e la notte degli Archivi

Archivissima, unico festival dedicato alla promozione e alla valorizzazione dei patrimoni archivistici, che si è svolto in presenza dal 9 al 12 giugno 2022 a Torino, e La Notte degli Archivi – che il 10 giugno è svolta in forma ibrida, on site e on line, in tutta Italia con più di 400 archivi aderenti – si confermano format di successo come rendono noto gli organizzatori.

L’85% dei 150 eventi dal vivo della Notte degli Archivi ha registrato il sold-out. Anche la maggior parte degli eventi in presenza del calendario di Archivissima, svoltisi nella straordinaria cornice della neo inaugurata sede torinese delle Gallerie d’Italia, ha registrato il tutto esaurito. Da sottolineare anche il sold-out, poco dopo l’apertura delle prenotazioni, e la lunga lista d'attesa per lo spettacolo teatrale di Luca Scarlini, Torino Decadance, prodotto da Archivissima in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino.

Gli appuntamenti on line della Notte degli Archivi - la cui la serata di raccordo si è svolta come di tradizione in diretta dal Polo del ‘900 di Torino - hanno, inoltre, contribuito a rendere virale il format: sul sito web e sui propri canali social, Archivissima ha coinvolto quasi 16.000 persone. Il solo sito ha raggiunto le 25.000 visite nei giorni del festival.

“Si è chiusa da poche ore la quinta edizione di Archivissima e siamo tutti molto soddisfatti. Grande è stata la partecipazione e la collaborazione degli enti che hanno aderito e dei partner che ci hanno supportato, a Torino, in Piemonte e in tutta Italia, grandissima la risposta del pubblico, tornato finalmente in presenza a vivificare spazi ed eventi e, soprattutto, straordinaria la qualità dei contenuti proposti. Il Festival e la Notte degli Archivi si riconfermano come format di successo, che occupano un posto speciale nel cuore del pubblico. Continueremo a sperimentare e a diversificare la nostra proposta, rispondendo agli stimoli del mondo esterno e adattandoci alle esigenze mutevoli del contesto in cui ci troviamo immersi. Peraltro Archivissima continua anche al di fuori delle sue date canoniche con un ciclo di incontri dedicati agli archivi fotografici presso Gallerie d’Italia. In linea con il tema di questa edizione 2022, #change” commenta Manuela Iannetti presidente dell'associazione Archivissima.