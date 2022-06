La Sala Rossa approva una mozione per incentivare l'uso degli asili nido

Il Consiglio comunale ha approvato, nel pomeriggio, una mozione riguardante la situazione degli asili nido in città.

Il documento, presentato dal consigliere di Torino Bellissima, Pietro Abbruzzese, chiede a Sindaco e Giunta di impegnarsi in una politica che porti ad aumentare significativamente i posti disponibili negli asilo nido cittadini e, compatibilmente con il quadro finanziario dell'Ente, a ridurre progressivamente le tariffe.

La mozione, arrivata emendata in Aula dopo una lunga discussione in commissione, chiede anche una distribuzione più funzionale dei nidi sul territorio cittadino con l’obiettivo di rispondere in modo adeguato alle nuove domande e alle esigenze delle famiglie, oltre ad estendere le convenzioni con i privati per ottenere un ulteriore possibile risparmio sulle rette.

Una parte dei fondi strutturali in arrivo con il PNRR dovrebbe essere investita per costruire nuovi asili e ristrutturare gli edifici più vecchi e viene chiesto all’Amministrazione un’interlocuzione con aziende del territorio di media e grande dimensione al fine di realizzare asili nido aziendali, garantendo alle aziende un abbassamento delle tasse locali.

In ultima analisi, Abbruzzese con la sua mozione chiede all’Amministrazione azioni concrete per rendere Torino una città appetibile alle giovani famiglie, attraverso la realizzazione di condomini dotati di asili nido, giardini e parchi gioco; l’applicazione della norma comunale che prevede l’utilizzo dei cortili condominiali per il gioco dei bambini; il recupero dei parchi gioco che versano in stato di abbandono.