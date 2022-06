Inaugurata a Finalborgo la mostra fotografica "Persone"

Ha preso il via a Finalborgo , nella cornice dei Chiostri di Santa Caterina, la mostra fotografica “Persone”: 30 ritratti del fotografo Corrado Murlo per raccontare altrettante storie finalesi lungo i 5 filoni tematici di natura, cultura, mare, gusto e outdoor .

“È la comunità che fa il territorio: i cittadini residenti, ma anche i cittadini temporanei, escursionisti e turisti che accogliamo tutto l’anno” dichiara Ugo Frascherelli, Sindaco di Finale Ligure. “Per la nostra città non ci sono ambasciatori migliori di coloro che qui sono nati, vivono e lavorano, dimostrando quotidianamente il loro amore per questi luoghi”.