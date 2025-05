Hope Color 2025: corsa, colori e divertimento nel cuore di Chivasso

Mancano meno di tre settimane alla Hope Color di Chivasso, l’imperdibile corsa-camminata non competitiva di 5 chilometri che sabato 24 maggio animerà tutta la città.

I volontari della Asd Hope Running APS e della Asd Volley Fortitudo, le due associazioni cittadine che daranno vita congiuntamente a questa divertentissima giornata per tutti i chivassesi e non solo che cercano un’occasione di puro divertimento all’aria aperta, stanno lavorando alacremente per oliare tutti gli ingranaggi della macchina organizzativa e non sono soli in questo percorso di avvicinamento all’evento. Oltre ad Ascom Confcommercio Chivasso e alla Città di Chivasso, che ha concesso il patrocinio alla manifestazione, sono tanti gli sponsor che hanno sposato la causa della Hope Color. Su tutti, l’XXL Café, il celebre cocktail bar di via del Castello 8 a Chivasso che ha sostenuto con forza l’organizzazione di questa grande festa a cielo aperto.

La maglietta ufficiale della Hope Color di Chivasso è stata presentata ufficialmente nei giorni scorsi da Giovanni Mirabella e Ciro Perrucci, i presidenti della Hope Running e della Volley Fortitudo Chivasso, affiancati dai dirigenti dello storico sodalizio pallavolisti Marco Pitrone e Giuseppe Gioeni e da Luca Magone e Fabrizio Vai, i titolari dell’XXL Café. Sul petto non poteva mancare il logo della Hope Color, mentre sul retro campeggia un logo speciale realizzato per i 18 anni di attività del locale chivassese così in voga tra i giovani e non solo.

Luca Magone e Fabrizio Vai in coro spiegano così la scelta di sostenere la Hope Color: “Indubbiamente questa manifestazione incarna lo spirito sportivo e valori positivi come la solidarietà, la condivisione e l’inclusione, che purtroppo è sempre più difficile ritrovare nella società di oggi. Noi siamo molto a contatto con i giovani e vogliamo avvicinarli a questi valori belli. Inoltre, pensiamo che la Hope Color sia un bellissimo modo per promuovere la nostra città”.

La festa

La sera di sabato 24 maggio, al termine della Hope Color, l’XXL Café celebrerà il traguardo dei 18 anni con una bella serata di festa, a cui parteciperanno ovviamente i volontari della Hope Running e della Volley Fortitudo: “Questi 18 anni da una parte sono volati e dall’altra sono stati molto lunghi. Possiamo dire di essere arrivati alla maggiore età e siamo ovviamente felici per aver raggiunto questo importante traguardo, che vogliamo celebrare nel modo migliore nella serata del 24 maggio. Abbiamo sempre creduto nel condividere con i nostri clienti la qualità e l’accoglienza: vogliamo che chi venga da noi si senta come a casa propria”.

Spirito imprenditoriale, professionalità e qualità sono le parole d’ordine di questi due chivassesi doc, che invitano tutti a partecipare alla Hope Color: “Condividiamo assolutamente lo spirito di questa manifestazione. Ci sarà un’atmosfera di festa per grandi e piccini. Partecipare è d’obbligo! Ovviamente aspettiamo poi tutti alla festa serale, coronamento dei nostri primi 18 anni e di questa imperdibile giornata”.

Ricordiamo a tutti che fino a domenica 11 maggio ci si potrà iscrivere alla Hope Color di Chivasso alla tariffa promozionale di 15 euro. A tal riguardo, per dare un’ulteriore opportunità a tutti di iscriversi ad una tariffa agevolata, proprio l’11 maggio nel dehor dell’XXL Café sarà allestito dalle 17 un apposito stand in cui i volontari di Hope Running e Volley Fortitudo saranno a disposizione per formalizzare le iscrizioni.