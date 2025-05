La Via Lattea dei caseifici torna a Scalenghe per LatteFormaggio

La Via Lattea dei caseifici è in arrivo a Scalenghe per la nuova edizione di LatteFormaggio, la fiera lattiero casearia giunta alla quinta edizione. Il paese, immerso nella campagna pinerolese, da sabato 10 a domenica 11 maggio, è pronto ad accogliere i numerosi visitatori che ogni anno colgono l’occasione per scoprire i segreti della lavorazione del latte. Alla vigilia della festa – nella serata di venerdì 9 – si svolgerà la ‘Corri Scalenghe’, verrà aperta l’area dedicata allo street food in via Santa Caterina e si ballerà con la serata ‘Tutti a 90’.

La Via Lattea di Scalenghe

L’inaugurazione vera e propria della fiera è in programma sabato alle 14,30 in via Cavour, strada che diventerà per due giorni la Via Lattea: “Si chiama così infatti uno dei cuori di LatteFormaggio: l’area dedicata ai caseifici artigianali. Saranno una decina e presenteranno i loro prodotti e la loro attività – annuncia Loris Ferrero, consigliere comunale con delega all’agricoltura –. Tre, invece, le Regioni che esporranno i propri formaggi: oltre al Piemonte, saranno rappresentate anche la Sardegna e la Valle d’Aosta”.

Già dal mattino di sabato partiranno gli eventi a corollario di LatteFormaggio, come la Fiera agricola con esposizione di mezzi, attrezzature, macchinari e trattori d’epoca.

Gli altri tre cuori della fiera

Oltre alla Via Lattea, la manifestazione LatteFormaggio ha altri tre cuori che batteranno nella giornata di domenica 11: “Al mattino e al pomeriggio tornano le ‘Cascine a porte aperte’: le visite guidate all’interno di due aziende agricole con la possibilità di capire da vicino il loro funzionamento e di vedere gli animali. Si tratta di un’iniziativa sempre molto apprezzata” rivela Ferrero. Per partecipare bisogna prenotare a questo link.

Altri due eventi particolarmente attesi sono la dimostrazione di trebbiatura in piazza e la mungitura che si svolgeranno entrambi in via Carignano: “Il latte munto verrà lavorato sul posto da un caseificio e il latticino prodotto verrà distribuito direttamente al pubblico che parteciperà all’iniziativa” spiega Ferrero.

Cene e degustazioni

Durante i tre giorni di LatteFormaggio in piazza Santa Caterina ci saranno gli stand dello street food: “Tra loro ci sarà anche chi distribuirà lo Scalenghese fritto: il tomino impanato e fritto che ormai il pubblico della fiera ha imparato a conoscere” annuncia Ferrero.

Sia sabato che domenica pomeriggio l’Onaf (Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi), con la Fondazione Malva Arnaldi, proporrà le degustazioni di formaggi e vini: “Queste avverranno nella suggestiva cornice della chiesa sconsacrata di San Bernardino” aggiunge Ferrero. Per partecipare (costo 15 euro) bisogna prenotare al seguente link.

Il fritto misto alla piemontese e il gran bollito saranno invece le portate protagoniste, rispettivamente, della cena di sabato e di quella di domenica, al coperto sotto la tensostruttura montata vicino alla chiesa di Santa Caterina.

LatteFormaggio è tutto questo ma anche di più: da venerdì 9 a domenica 11 maggio a Scalenghe sono in programma dj set, concerti, mostre, giochi e intrattenimento per bambini e ragazzi. Scopri il programma completo sul sito: latteformaggio.com