Volpiano, con l'assessore Tronzano una serata per analizzare le possibilità dei fondi Fesr

Una serata per parlare non di Pnrr, per una volta. Ma comunque di fondi, risorse e opportunità. E' successo a Volpiano, alla presenza dell'assessore regionale a Bilancio e attività produttive Andrea Tronzano, che ha incontrato alcuni esponenti del territorio per parlare dei Fondi Fesr, la programmazione a livello europeo che fornisce risorse e sostegno ai territori locali.



Ormai sulla bocca di tutti per ovviare alle difficoltà post Covid, il Pnrr è dunque uno strumento potente, che si accompagna però alla programmazione settennale che da tempo accompagna le attività regionali E in questo caso il periodo di riferimento è quello che va per il periodo 2021-2027.



"E' importante far sentire alle imprese la vicinanza delle istituzioni", hanno detto gli organizzatori e in particolare il sindaco di Volpiano, Giovanni Panichelli. "Sono un anello importante del territorio e non sempre questo messaggio passa in maniera adeguata".



"Soprattutto i piccoli o medi imprenditori a volte sono in difficoltà e hanno timore ad avvicinarsi. Ecco perché oggi, ma anche in altre quattro occasioni a novembre, organizziamo degli appuntamenti per spiegare e chiarire, sul territorio delle Camere di Commercio", ha detto Tronzano. "Siamo arrivati a un punto importante e abbiamo presentato il nostro piano all'Unione Europea che a settembre si pronuncerà. Poi saranno scritti i bandi". "Vogliamo scriverli nella maniera più semplice, ascoltando i consigli di tutti", ha aggiunto. "Noi ci fidiamo degli imprenditori, gente che si sacrifica e si spende per gli altri. Non sono tutti casi Embraco".