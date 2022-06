Meteo, un fine settimana rovente attende Torino e provincia

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per velature e cirri. Temperature in lievissimo calo, ma con valori ancora tipicamente estivi, piuttosto elevate tra oggi e lunedì. Massime che potranno raggiungere i 34/35 °C specialmente oggi e lunedì. Sensazione di afa elevata e rischio elevato di colpi di calore. Minime tra i 21 e i 23 °C in periferia, anche più alte in centro.