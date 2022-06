Covid, Fonsatti: "In teatro meglio tenere ancora le mascherine"

Il direttore del Teatro Stabile di Torino Filippo Fonsatti, vicepresidente Agis e presidente Federvivo, invita gli spettatori a indossare ancora la mascherina in teatro "per non compromettere all'ultimo miglio i sacrifici che sono stati fatti". E nonostante lo stop all'obbligo, lui continuerà a indossarla "per dare il buon esempio".

"Niente più obbligo di mascherine nei teatri - ha detto Fonsatti, interpellato dall'Ansa a margine della presentazione della stagione del Tpe (Teatro Piemonte Europa) - significa sicuramente che il contesto generale sta migliorando, ma anche che occorre mantenere prudenza. Sapendo che restano comunque raccomandate, le categorie più fragili forse potrebbero indossarle ancora per qualche tempo. Io personalmente lo farò cercando di dare il buon esempio. Perché comunque sappiamo il Covid è in una fase di leggera ripresa, e non vorremmo comprometterla rischiando di dover tornare alla capienza limitata nei teatri proprio nel momento in cui cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel".

"Togliere la mascherina - ha sottolineato - porta certamente un senso di liberazione per lo spettatore, psicologicamente e fisicamente. Però visto che siamo all'ultimo miglio conviene fare uno sforzo in più per non compromettere tutti i sacrifici che sono stati fatti".