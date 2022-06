A Torino 3 immobili sequestrati alla mafia per chi è senza casa o i disoccupati

Nel dettaglio si tratta di due appartamenti, uno in corso Lecce 25 da 129 mq e uno in via Bardonecchia 48 da oltre 80 mq, che verranno destinati " all'emergenza abitativa o ad altre esigenze dei servizi sociali" . A spiegarlo la vicesindaca Michela Favaro, intervenuta questa mattina in commissione Legalità.

Appartamento di un condannato nell'inchiesta Minotauro

Il castello ospitava all'interno un ristorante e aveva anche alcune camere di albergo. Nelle scorse settimane gli uffici del Comune hanno fatto un primo sopralluogo e l'edilizia, come hanno spiegato stamattina, "è al lavoro per sanare gli abusi edilizi: ci sono parte costruite abusivamente".

Il Comune vuole coinvolgere nel recupero della struttura il Terzo Settore, in particolare per la creazione e il sostegno di nuove opportunità lavorative per i giovani e le fasce più deboli della popolazione con la contestuale produzione di beni e servizi di interesse pubblico. "Il Piemonte - ha commentato il consigliere del Pd Luca Pidello - è tra le ultime regioni in Italia per riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità". Nel territorio piemontese ci sono 304 immobili confiscati alle mafie e solo il 23% di questi sono già stati destinati ad attività sociali, mentre a Torino si arriva alla soglia del 41%.