Stellantis, 33 milioni di euro per i centri di ingegneria a Torino e in Michigan

Stellantis investe 33 milioni di euro nei suoi centri di sperimentazione dedicati all'ingegneria d'avanguardia in tutto il mondo.

Il centro sicurezza di Orbassano è stato integrato, in particolare, con processi di ingegneria digitale ed è stato aggiornato per ospitare quattro piste di prova con quattro punti di impatto e per testare a fondo le vetture elettriche a batteria (bev) e le tecnologie di guida automatizzata per auto, camion, e veicoli commerciali leggeri.

La galleria del vento di Auburn Hills, in Michigan, aggiunge invece la tecnologia del piano mobile per misurazioni aerodinamiche ancora più accurate.