Ripetizioni o aiuto compiti, quale servizio scegliere

Una delle maggiori preoccupazioni emerse durante la crisi sanitaria è stato il suo impatto sulla popolazione infantile. Sebbene ciò non sia avvenuto in riferimento alla morbilità e alla mortalità, è accaduto in termini di chiusura delle scuole e di sospensione dei servizi educativi. Durante questo periodo, i fenomeni di vulnerabilità familiare sono aumentati e il livello di assistenza sociale è peggiorato. La domanda di aiuto compiti si fece più evidente.

Questa realtà, però non è nuova, ma la differenza tra le regioni lo è; ciò è particolarmente vero rispetto alla disponibilità dei servizi di formazione elementare, media o universitaria. Troppo tempo dell' anno scolastico è andato perso nei due anni della pandemia. Di conseguenza, sia il governo che gli enti privati hanno fornito materiali per la formazione a distanza. Ora è compito degli insegnanti adeguarsi alle tecnologie necessarie per coinvolgere i propri studenti. La metodologia è quella dell'insegnamento online.

Un modello per ogni esigenza

Tra gli studenti c'è sempre stata la necessità di ricevere ripetizioni private o assistenza nei compiti a casa. Tuttavia, negli ultimi tempi la decisione è diventata più necessaria a causa degli effetti di isolamento sociale della pandemia. A questo riguardo, in tutte le scuole è stato registrato un aumento significativo di bambini e ragazzi con lacune o problemi di formazione che richiedono un tutoraggio esterno; inoltre, le forme di assistenza sono cambiate con il tutoraggio a distanza che è divenuto più frequente.

Si possono affrontare le debolezze nel campo dell'insuccesso scolastico principalmente in due modi. Uno è l'aiuto compiti e l'altro è un servizio di ripetizione per recuperare le materie scolastiche perse. A prima impressione possono sembrare servizi uguali, ma sono molto diversi tra di loro. Conoscerne le differenze aiuta a scegliere quale dei due è il più conveniente in un dato momento.

Ripetizioni

È una parola che di per sé indica la sua intenzione. In particolare, questo servizio è di grande aiuto nel caso in cui lo studente abbia bisogno di recuperare o rinforzare le conoscenze in una materia specifica, specialmente per gli studenti delle scuole medie e superiori. Lo scopo è quello di riesaminare il syllabus di una materia in cui lo studente è stato insufficiente o le cui conoscenze non sono state abbastanza chiare per sostenere un esame.

Il periodo delle lezioni può essere di pochi giorni, di alcuni mesi o addirittura dell'intero anno scolastico. Per quanto riguarda l'orario, esso dipende dalla scelta dello studente. Le classi di ripetizione devono essere conformi al programma ufficiale della materia specifica. Il metodo di ripetizione può essere adottato, a secondo dei casi e delle possibilità, per più di una materia. Questo servizio è il primo che viene in mente quando si cerca un insegnante privato.

Aiuto compiti

In questo tipo di servizio, a differenza del precedente, è lo studente che deve portare a termine gli esercizi richiesti dalla scuola e l'insegnante lo aiuta e lo affianca nel buon svolgimento dei compiti che gli sono stati assegnati. In questo sostegno, l'insegnante aiuta a chiarire un concetto che non è molto comprensibile per lo studente o lo guida nell'apprendimento di nuove conoscenze.

L'aiuto compiti è un supporto didattico, utilizzato soprattutto da studenti delle scuole elementari e medie. L'insegnante accompagna gli educandi nelle attività che compongono i compiti assegnati dalla scuola. Il servizio di aiuto compiti viene talvolta confuso con quello di babysitter, in quanto talvolta tale aiuto è destinato ai bambini della scuola primaria; esso rappresenta una valida alternativa al doposcuola al fine di evitare la permanenza del bambino per lunghe ore lontano da casa.

Un'altra differenza rispetto alla ripetizione consiste nel fatto che l'aiuto compiti è un'attività quotidiana e non richiede un corso intensivo come invece avviene per un programma di ripetizione; inoltre, la persona che fornisce l'aiuto non deve necessariamente essere specializzata in una particolare materia. La persona in aiuto compiti accompagna il bambino o il ragazzo per un paio di volte alla settimana e per un periodo di tempo molto breve.

Conclusione

In tempi di pandemia c'è stato uno shock generale nel sistema educativo non solo in Italia ma in tutto il mondo. I programmi scolastici sono rimasti indietro e gli studenti hanno sperimentato un ritardo generale nel loro processo di formazione. Sebbene le lezioni siano state orientate all'insegnamento online, la maggior parte degli insegnanti non era in grado di assumere questo metodo. Il docente ha dovuto imparare a usare Skype e altri strumenti per disporre di una classe virtuale veramente efficiente.

Esistono oggi piattaforme specializzate nella metodologia dell'e-learning, la quale si è rivelata una delle più efficaci per sopperire ai limiti della scuola tradizionale in questi tempi di reclusione. È solo necessario decidere il livello di servizio richiesto. La tendenza globale era raggiungere l'istruzione online progressivamente. La crisi sanitaria e il confinamento hanno accelerato i tempi per far sì che il graduale diventasse immediato.