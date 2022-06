Korian, da 15 anni in Piemonte è sinonimo di assistenza, cura e benessere

Korian, fondato nel 2003, è il Gruppo europeo leader nei servizi di assistenza e cura con circa 90.000 posti letto in Europa (Italia, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Spagna e Gran Bretagna) e più di 66.000 collaboratori.

Presente in Italia in dieci regioni (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Sardegna), per un totale di più di 9.500 posti letto e più di 2 mln di prestazioni ambulatoriali erogate ogni anno, il Gruppo gestisce circa 110 strutture in quattro aree di attività: Sanità, Silver Care, Appartamenti e Co-Housing, Cure domiciliari. Un’offerta al servizio della salute, intesa a 360 gradi.

Mettere la persona al centro è la filosofia che contraddistingue Korian: un obiettivo che viene perseguito offrendo non soltanto dei luoghi di cura efficienti, ma una rete globale di servizi rivolti all’assistenza sanitaria delle persone fragili e di chiunque necessiti di cure.

In Piemonte Korian è presente dal 2007 ed eroga servizi sanitari e assistenziali di alto livello attraverso una rete di più di dieci strutture nelle province di Torino e Asti.

Sanità

Korian dispone di strutture differenziate e specializzate destinate ai servizi sanitari, per prendersi cura di ogni esigenza di salute grazie alla presenza di équipe specialistiche, personale medico e infermieristico debitamente formato.

Sul territorio piemontese i Pazienti possono usufruire di prestazioni sanitarie, riabilitative e diagnostiche presso i Poliambulatori Challant e Statuto (Torino) e Il Meridiano (Lanzo Torinese). La Casa di Cura Villa Ida (Lanzo Torinese) offre invece la possibilità di riabilitazione e ricoveri di lungodegenza, oltre a prestazioni ambulatoriali. È possibile usufruire delle prestazioni attraverso il SSN, privatamente o in convenzione con i principali fondi integrativi sanitari ed enti assicurativi.

Nella provincia di Asti sono presenti, inoltre, due strutture dedicate a Pazienti con disturbi psichiatrici, Comunità Psichiatrica Quattro Venti (Passerano Marmorito) e Comunità Psichiatrica Soggiorno Maria Teresa (Buttigliera d’Asti), che offrono percorsi terapeutici personalizzati grazie a équipe specialistiche debitamente formate.

Silver Care

Il mondo della Silver Age è da sempre al centro dell’attenzione di Korian, attraverso l’offerta di servizi socioassistenziali e di sostegno per la terza e quarta età. Le numerose Residenze per Anziani forniscono assistenza medica e infermieristica, ospitalità e prestazioni di recupero funzionale, oltre a servizi alberghieri a persone parzialmente autosufficienti o non autosufficienti.

Nella città di Torino alle storiche Residenze per Anziani Crocetta e Valentino si è recentemente aggiunta anche la struttura Mazzarello – di nuovissima costruzione. In provincia, invece, si trovano le Residenze per Anziani Bosco della Stella (Rivoli), la Residenza Collegio San Filippo Neri (Lanzo Torinese) e il Centro Diurno Integrato La Magnolia (Rivoli).

Tutte le informazioni sulle strutture Korian presenti in Piemonte sono disponibili al sito https://www.korian.it/luoghi/piemonte/