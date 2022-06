A Settimo nuova vita per la bocciofila dei disabili di Casa Frida Kahlo [FOTO]

Il campo da bocce non è ancora finito, manca ancora un dettaglio importante: su un muro bianco verrà realizzato un murale in ricordo di Luca, un ospite di casa Frida che è mancato lo scorso 20 aprile. "La sua mancanza si è fatta sentire subito molto forte - hanno detto gli amici - Dopo le lacrime, abbiamo immaginato di trasformare il dolore in altro, in qualcosa di bello, qualcosa per ricordarlo. Un simbolo di speranza e potenzialità, un modo di ricordarci che tutto è possibile".