Maturità, questa mattina si parte con il tema. Chiorino agli studenti: "Abbiamo bisogno del vostro talento"

"Cari ragazzi, oggi affrontate una delle sfide più importanti della vostra vita: a Voi il mio più affettuoso 'in bocca al lupo'!". Comincia con queste parole la lettera aperta che l'assessore all'Istruzione della Regione Piemonte, Elena Chiorino, ha scritto agli studenti e studentesse che da questa mattina affrontano l'Esame di Maturità.

"Forza ragazzi, abbiamo bisogno di Voi e del Vostro talento", ha scritto Chiorino, "della capacità di guardare oltre il 'si è sempre fatto così' dimostrando la grinta necessaria per diventare i veri protagonisti di questo tempo: non di domani, ma già di oggi! Siete in 33.593, non un semplice numero statistico: ognuno di Voi rappresenta un volto, una storia, un nome. Ecco perché mi preme rivolgervi il mio augurio più sincero per una maturità che, oggi più che mai, ha il significato della ripartenza e il profumo di una libertà ritrovata, in cui avete dimostrato la voglia di guardare oltre la pandemia per realizzare i vostri progetti di vita. Il futuro siete Voi".

Come detto, gli Esami di Maturità prendono il via questa mattina alle 8.30, con la prima prova: il tema di Italiano. La seconda prova sarà invece differente a seconda del tipo di scuola. I ragazzi e le ragazze, oggi, avranno 6 ore di tempo per concludere il tema. In Piemonte i maturandi sono 33.593, un numero in lieve aumento rispetto agli scorsi anni. La principale novità è che non sarà obbligatorio indossare la mascherina, che rimane soltanto raccomandata.