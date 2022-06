Il Guardian premia 5 spiagge italiane: come prenotare una vacanza low cost

È arrivato finalmente il momento di prenotare le vacanze estive. Il quotidiano britannico “The Guardian” viene in aiuto, suggerendo le spiagge più belle in Europa, e tra queste ne conta ben 5 italiane. Di seguito si sveleranno quali e alcuni suggerimenti per prenotare una vacanza risparmiando.

Le 5 spiagge menzionate sono le seguenti:

● Riviera del Conero, situata nelle Marche, sulla costa orientale adriatica, che vanta fantastici strapiombi panoramici sul mare. Il paesaggio offre una piacevole alternanza di flora e fauna selvatica e borghi medievali caratteristici.

● San Michele di Sirolo, anch'essa nelle Marche, che offre spiagge bianche di sabbia e ghiaia, oltre a panorami mozzafiato creati dal contrasto tra il verde dell'abbondante vegetazione ed il turchese del mare.

● Punta della Suina, situata in Puglia, vanta una certa fama tra i turisti britannici, in quanto ricorda molto il paesaggio offerto dalle Seychelles, con sabbia bianca e fine, e mare che presenta sfumature dal verde turchese al blu zaffiro: non a caso è al centro delle "Maldive d'Italia".

● Sa Colonia, considerata la spiaggia più bella della Sardegna, oltre ad avere le carte in regola per poter essere reputata una spiaggia tropicale, attrae i visitatori con la meravigliosa fauna locale, costituita da delfini e fenicotteri rosa.

● Calamosche, in Sicilia (riserva naturale di Vendicari), è collocata vicino all'incantevole area archeologica di Eloro, un insediamento corinzio risalente all'VIII secolo a.C.

I suggerimenti per prenotare risparmiando

Prenotare una vacanza (specie se in alta stagione) può risultare molto costoso. L’inflazione nell’era post-Covid continua a essere un problema, ma ci sono alcune accortezze da tenere in considerazione se si vuole risparmiare.

● Sfruttare una Virtual Private Network: ci sono diverse vpn, anche gratis, che permettono di accedere a molte offerte di viaggio (per esempio relative al volo) che altrimenti, con una normale connessione Internet, non sarebbero accessibili. Molte volte le compagnie aree e gli hotel mostrano prezzi diversi agli utenti in base alla provenienza (verificando l'indirizzo IP), alla valuta e alla posizione. Usando una vpn si potrà decidere di prenotare utilizzando l'IP del Paese che offre il prezzo più vantaggioso.

● Prenotare l'hotel la domenica sera: essendo il momento in cui i viaggiatori tornano dal soggiorno, gli hotel (meno occupati) tendono a scontare le proprie stanze. Di conseguenza si avrà più possibilità di usufruire di sconti e offerte.

● Attendere le offerte last-minute: consiglio molto valido se si decide di viaggiare senza preavviso. Tanto più il volo e la prenotazione dell'hotel sarà imminente, tanto più elevato sarà il risparmio. A volte si possono trovare offerte last-minute abbinate a pacchetti all inclusive, una combinazione che farà risparmiare ancora di più.

● Prenotare via mobile: questo tipo di prenotazioni offre solitamente le offerte più vantaggiose per i viaggiatori, e si tratta di sconti.

Aderisci a programmi fedeltà: questi danno la possibilità di usufruire di sconti maggiorati, notti di soggiorno extra e raccolte punti vantaggiose.