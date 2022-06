In Piemonte 2.120 nuovi casi di Covid, con un tasso di positività del 18,4% rispetto agli 11.492 tamponi diagnostici processati di cui 10.893 test antigenici.

Aumentano i ricoveri

In aumento di 16 unità il numero dei ricoverati nei reparti ordinari (in totale ora sono 279), mentre in terapia intensiva il dato complessivo è sceso a 9 con il -1 di oggi. L'aggiornamento della situazione epidemiologica pubblicato dalla Regione non riporta nessun nuovo decesso nelle ultime 24 ore.