Porte aperte sulle cure palliative ospedaliere presso la Città della Salute di Torino

25 maggio dalle ore 10 alle ore 14, in occasione della Giornata Nazionale del Sollievo la Città della Salute e della Scienza di Torino organizza un incontro a porte aperte dal titolo “Le cure palliative ospedaliere” presso il reparto di degenza della Terapia del Dolore e Cure palliative (diretto dal dottor Paolo Cotogni) dell’ospedale Molinette (ingresso via Genova 3 – terzo piano). Interverranno una rappresentante degli infermieri, una psicologa, una mamma di una persona malata in rappresentanza dei familiari, due rappresentanti della Cappellania ospedaliera ed il Direttore del reparto.